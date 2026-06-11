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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानKota News: कोटा चन्द्रेसल मठ महंत हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस हत्यारों तक पहुंची

Kota News: कोटा चन्द्रेसल मठ महंत हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस हत्यारों तक पहुंची

Kota News In Hindi: कोटा चन्द्रेसल मठ महंत देवानन्द महाराज हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस हत्यारों तक पहुंच गई है. कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं. आज खुलासा हो सकता है.

By : आसिफ खान, कोटा | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 11 Jun 2026 06:24 PM (IST)
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राजस्थान में कोटा के प्रसिद्ध चन्द्रेसल मठ के महंत देवानन्द महाराज की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सूत्रों के अनुसार पुलिस हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपियों तक पहुंच चुकी है और कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है. 

प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे मठ ट्रस्ट से जुड़ा पुराना विवाद सामने आया है. सूत्रों का दावा है कि महंत देवानन्द महाराज की हत्या कथित रूप से सुपारी देकर करवाई गई थी. पुलिस ने कुछ संदिग्ध सुपारी किलरों को हिरासत में लिया है. मठ से जुड़े कुछ पुराने लोगों की भी भूमिका जांच के दायरे में है. आरोप है कि उन्होंने शहर के कुछ बदमाशों के माध्यम से महंत की हत्या की साजिश रची.

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5 जून की रात हुई थी हत्या

5 जून की रात बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित चन्द्रेसल मठ में महंत देवानन्द महाराज की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था. 

आज हो सकता है खुलासा

पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि मामले का खुलासा आज किया जा सकता है. पुलिस की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठने की उम्मीद है.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 11 Jun 2026 06:24 PM (IST)
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