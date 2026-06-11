'भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था...', जोधपुर में कंगना रनौत ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत गुरुवार (11 जून) को जोधपुर पहुंचीं. जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को देश के विकास का स्वर्णिम काल बताया. इस दौरान उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, वैश्विक पहचान और विकास योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी.

कंगना रनौत ने कहा कि भारत आज तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है. उनके नेतृत्व में देश ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है.

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उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब दुनिया के कई देश युद्ध, आर्थिक संकट और अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब भारत मजबूत अर्थव्यवस्था और स्थिर नेतृत्व के बल पर तेजी से प्रगति कर रहा है. देश में विकास कार्यों की गति बढ़ी है और आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है.

कर्मयोगियों की भूमिका को बताया अहम

कंगना ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में कर्मचारियों, अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि यही लोग देश के वास्तविक कर्मयोगी हैं, जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं.

एक सवाल के जवाब में कंगना ने कहा कि उनके प्रेरणास्रोत वे कर्मचारी, अधिकारी और कर्मयोगी हैं, जो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ देश सेवा में लगे हुए हैं. ऐसे लोगों के प्रयासों से ही भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है और नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है.

‘भारत भाग्य विधाता’ के लिए जोधपुर का जताया आभार

इस दौरान कंगना रनौत ने “भारत भाग्य विधाता” के ग्रैंड प्रीमियर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए जोधपुर जैसे खूबसूरत शहर का चयन किया गया है, जिसके लिए वे जोधपुरवासियों की आभारी हैं. उन्होंने सभी नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं दीं.

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कंगना ने अभिनेता जॉन इब्राहिम का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि इस शीर्षक को उपलब्ध कराने के लिए वे उनका धन्यवाद करती हैं. उन्होंने कहा कि जोधपुर में लोगों का स्नेह और स्वागत उनके लिए हमेशा खास रहेगा.