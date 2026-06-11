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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानDungarpur News: परिवार नियोजन ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप

Dungarpur News: परिवार नियोजन ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप

Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर में परिवार नियोजन ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई. परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

By : सादिक़ अली, डूंगरपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 11 Jun 2026 06:40 PM (IST)
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डूंगरपुर जिले में परिवार नियोजन ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत का मामला सामने आया है. मृतका के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए संबंधित डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार चितरी थाना क्षेत्र के गडिया गांव निवासी कालूराम हूवोर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी सुशीला को 9 जून को परिवार नियोजन ऑपरेशन के लिए सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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गांव के सब सेंटर पर नियुक्त स्वास्थ्यकर्मी के मार्गदर्शन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां आवश्यक जांच के बाद गायनिक चिकित्सक डॉ. बनवारीलाल मीणा ने ऑपरेशन करने का फैसला लिया.

ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद मिली छुट्टी

परिजनों के अनुसार 9 जून को सुबह ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के बाद करीब दो घंटे अस्पताल में आराम करवाने के बाद महिला को छुट्टी दे दी गई. परिवार उसे घर लेकर पहुंचा, लेकिन रात करीब 10 बजे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. उसे पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई और हालत लगातार खराब होती गई.

रात में वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण परिजन महिला को तुरंत अस्पताल नहीं ले जा सके. अगले दिन 10 जून की सुबह उसे सागवाड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया. इसके बाद परिजन उसे दोबारा सागवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे फिर भर्ती किया गया.

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में कुछ समय इलाज के बाद डॉक्टरों ने महिला की हालत सामान्य बताते हुए दोपहर में उसे फिर घर भेज दिया. हालांकि घर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उसकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई.

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

शाम करीब 4 बजे हालत ज्यादा खराब होने पर परिजन उसे तत्काल सागवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. महिला की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है.

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मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन और बाद के इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण सुशीला की जान चली गई. चितरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को मोर्चरी में रखवाया है.

मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 11 Jun 2026 06:40 PM (IST)
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