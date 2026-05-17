हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानDungarpur News: यात्रियों से भरी बस पर बदमाशों ने बोला धावा, मारपीट और लूटपाट की कोशिश

Dungarpur News: यात्रियों से भरी बस पर बदमाशों ने बोला धावा, मारपीट और लूटपाट की कोशिश

Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर जिले के आसपुर में यात्रियों से भरी एक गाड़ी पर बेखौफ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया. हथियारबंद हमलावरों ने गाड़ी के कांच फोड़े, यात्रियों व स्टाफ से मारपीट की.

By : सादिक़ अली, डूंगरपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 17 May 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के आसपुर क्षेत्र में शुक्रवार (15 मई) रात कुछ बेखौफ बदमाशों ने यात्रियों से भरी एक गाड़ी पर अचानक हमला बोल दिया. बदमाशों ने न सिर्फ गाड़ी के कांच फोड़े, बल्कि सवारियों और स्टाफ के साथ बुरी तरह मारपीट भी की. इस घटना से यात्रियों और स्थानीय लोगों में भारी दहशत है.=

जानकारी के अनुसार, यह खौफनाक घटना आसपुर से आगे सनराइज कॉलेज मोड़ के पास शुक्रवार रात करीब 10:20 बजे से 10:50 बजे के बीच हुई. पीड़ित पक्ष ने बताया कि हमलावर 2 से 3 छोटी मारुति गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचे थे. उनके हाथों में लट्ठ और अन्य हथियार थे. बदमाशों ने बीच रास्ते में यात्री गाड़ी को रोका और ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया.

'कार्यकर्ता को परेशान किया तो दौड़ा-दौड़ा के मारूंगा...', कांग्रेस नेता अशोक चांदना का वीडियो वायरल

बच्चों में मची चीख-पुकार, लूटपाट का भी आरोप

हमले के दौरान बदमाशों ने गाड़ी के सभी कांच चकनाचूर कर दिए. जब स्टाफ और यात्रियों ने इस गुंडागर्दी का विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं. पीड़ितों का आरोप है कि बदमाशों ने इस दौरान लूटपाट का भी प्रयास किया. अचानक हुए इस जानलेवा हमले से गाड़ी में मौजूद छोटे बच्चे बुरी तरह सहम गए और जोर-जोर से रोने लगे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

निष्पक्ष कार्रवाई की मांग, SP ऑफिस घेराव की चेतावनी

इस घटना के बाद से यात्रियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. पीड़ित पक्ष ने पुलिस-प्रशासन से निष्पक्ष और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पीड़ितों का स्पष्ट कहना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए; जिस तरह अन्य मामलों में त्वरित कार्रवाई होती है, वैसे ही इन हमलावरों को भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए.

यात्रियों और स्टाफ ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें आसपुर स्तर पर जल्द न्याय नहीं मिलता है, तो वे डूंगरपुर एसपी (SP) कार्यालय पहुंचकर बड़ा आंदोलन करेंगे. फिलहाल इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.

राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव: 27 लाख वोटिंग पार, क्या 20 मई के बाद बढ़ेगी मेंबरशिप डेट?

Published at : 17 May 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Dungarpur News: यात्रियों से भरी बस पर बदमाशों ने बोला धावा, मारपीट और लूटपाट की कोशिश
डूंगरपुर: यात्रियों से भरी बस पर बदमाशों ने बोला धावा, मारपीट और लूटपाट की कोशिश
राजस्थान
Jodhpur News: जोधपुर में टैंकर माफिया की अब खैर नहीं! प्रशासन का फुल एक्शन प्लान तैयार
जोधपुर में टैंकर माफिया की अब खैर नहीं! प्रशासन का फुल एक्शन प्लान तैयार
राजस्थान
Rajasthan News: अशोक गहलोत ने NEET पेपर लीक पर केंद्र को घेरा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की
अशोक गहलोत ने NEET पेपर लीक पर केंद्र को घेरा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की
राजस्थान
राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव पर सियासत तेज, मंत्री बोले- OBC आरक्षण बिना कांग्रेस हां करे तो चुनाव को तैयार
राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव पर सियासत तेज, मंत्री बोले- OBC आरक्षण बिना कांग्रेस हां करे तो चुनाव को तैयार
Advertisement

वीडियोज

Mouni Roy और Disha Patani की सीक्रेट शादी की वायरल खबर ने मचाई हलचल, सामने आया सच
Shehnaaz Gill का RCB cricketer Devdutt Padikkal संग जुड़ा नाम, dating rumours ने मचाई हलचल
Amjad Khan की आखिरी सांसों को याद कर भावुक हुए बेटे Shadaab Khan
Kyunki Saas Bhi: Pari की शादी की रस्में शुरू, पर दिल में आज भी छुपा है Ajay का प्यार! #sbs
Bollywood News : 'Welcome To The Jungle' से डर गए 'Dhamaal 4' के मेकर्स? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: कोर्ट के पास चैंबर पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकील, आंदोलन की चेतावनी, 2 दिन काम का बहिष्कार
लखनऊ: कोर्ट के पास चैंबर पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकील, आंदोलन की चेतावनी, 2 दिन काम का बहिष्कार
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने रचा इतिहास, 500 रन बनाकर बनाया ऐसा रिकॉर्ड; जिसका टूटना असंभव
विराट कोहली ने रचा इतिहास, 500 रन बनाकर बनाया ऐसा रिकॉर्ड; जिसका टूटना असंभव
बॉलीवुड
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
विश्व
ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बढ़ा विवाद, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा? खुद जारी किया बयान
ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बढ़ा विवाद, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा? खुद जारी किया बयान
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
शिक्षा
CBSE Three Language Policy: क्या अब तीन भाषाओं का देना होगा बोर्ड एग्जाम, CBSE के सर्कुलर ने किया साफ
क्या अब तीन भाषाओं का देना होगा बोर्ड एग्जाम, CBSE के सर्कुलर ने किया साफ
एग्रीकल्चर
तपती गर्मी में पशुओं के लिए वरदान हैं ये हरे चारे, सेहत रहेगी दुरुस्त और दूध की होगी बारिश
तपती गर्मी में पशुओं के लिए वरदान हैं ये हरे चारे, सेहत रहेगी दुरुस्त और दूध की होगी बारिश
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget