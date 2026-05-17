Dungarpur News: यात्रियों से भरी बस पर बदमाशों ने बोला धावा, मारपीट और लूटपाट की कोशिश

राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के आसपुर क्षेत्र में शुक्रवार (15 मई) रात कुछ बेखौफ बदमाशों ने यात्रियों से भरी एक गाड़ी पर अचानक हमला बोल दिया. बदमाशों ने न सिर्फ गाड़ी के कांच फोड़े, बल्कि सवारियों और स्टाफ के साथ बुरी तरह मारपीट भी की. इस घटना से यात्रियों और स्थानीय लोगों में भारी दहशत है.=

जानकारी के अनुसार, यह खौफनाक घटना आसपुर से आगे सनराइज कॉलेज मोड़ के पास शुक्रवार रात करीब 10:20 बजे से 10:50 बजे के बीच हुई. पीड़ित पक्ष ने बताया कि हमलावर 2 से 3 छोटी मारुति गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचे थे. उनके हाथों में लट्ठ और अन्य हथियार थे. बदमाशों ने बीच रास्ते में यात्री गाड़ी को रोका और ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया.

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बच्चों में मची चीख-पुकार, लूटपाट का भी आरोप

हमले के दौरान बदमाशों ने गाड़ी के सभी कांच चकनाचूर कर दिए. जब स्टाफ और यात्रियों ने इस गुंडागर्दी का विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं. पीड़ितों का आरोप है कि बदमाशों ने इस दौरान लूटपाट का भी प्रयास किया. अचानक हुए इस जानलेवा हमले से गाड़ी में मौजूद छोटे बच्चे बुरी तरह सहम गए और जोर-जोर से रोने लगे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

निष्पक्ष कार्रवाई की मांग, SP ऑफिस घेराव की चेतावनी

इस घटना के बाद से यात्रियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. पीड़ित पक्ष ने पुलिस-प्रशासन से निष्पक्ष और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पीड़ितों का स्पष्ट कहना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए; जिस तरह अन्य मामलों में त्वरित कार्रवाई होती है, वैसे ही इन हमलावरों को भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए.

यात्रियों और स्टाफ ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें आसपुर स्तर पर जल्द न्याय नहीं मिलता है, तो वे डूंगरपुर एसपी (SP) कार्यालय पहुंचकर बड़ा आंदोलन करेंगे. फिलहाल इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.

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