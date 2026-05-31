जयपुर के SMS अस्पताल में बड़ा हादसा, जर्जर बिल्डिंग का छज्जा गिरा, मलबे में दबने से एक की मौत

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: एसएमएस अस्पताल में बड़ा हादसा, जर्जर बिल्डिंग का छज्जा गिरा, मलबे में दबने से एक की मौत

Jaipur News: एसएमएस अस्पताल में बड़ा हादसा, जर्जर बिल्डिंग का छज्जा गिरा, मलबे में दबने से एक की मौत

Jaipur News In Hindi: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जर्जर सेमिनार हॉल भवन का बारजा गिरने से बड़ा हादसा हो गया. मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 31 May 2026 07:15 AM (IST)
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जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल परिसर में शनिवार शाम एक पुरानी और जर्जर इमारत का बारजा अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे में मलबे के नीचे दो लोग दब गए. सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. मलबे से निकाले गए दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां केकड़ी जिले के 40 वर्षीय सागर की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है.

बताया जा रहा है कि सेमिनार हॉल भवन का यह हिस्सा काफी जर्जर होने के कारण लंबे समय से उपयोग में नहीं था. दोनों लोग भंडारे का प्रसाद लेने के बाद वहां बैठे हुए थे, तभी यह हादसा हुआ.

(खबर अपडेट की जा रही है)

 

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 31 May 2026 07:01 AM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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