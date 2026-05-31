जयपुर के SMS अस्पताल में बड़ा हादसा, जर्जर बिल्डिंग का छज्जा गिरा, मलबे में दबने से एक की मौत

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Jaipur News: एसएमएस अस्पताल में बड़ा हादसा, जर्जर बिल्डिंग का छज्जा गिरा, मलबे में दबने से एक की मौत
Jaipur News In Hindi: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जर्जर सेमिनार हॉल भवन का बारजा गिरने से बड़ा हादसा हो गया. मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है.
जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल परिसर में शनिवार शाम एक पुरानी और जर्जर इमारत का बारजा अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे में मलबे के नीचे दो लोग दब गए. सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. मलबे से निकाले गए दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां केकड़ी जिले के 40 वर्षीय सागर की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है.
बताया जा रहा है कि सेमिनार हॉल भवन का यह हिस्सा काफी जर्जर होने के कारण लंबे समय से उपयोग में नहीं था. दोनों लोग भंडारे का प्रसाद लेने के बाद वहां बैठे हुए थे, तभी यह हादसा हुआ.
(खबर अपडेट की जा रही है)
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Source: IOCL