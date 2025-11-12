हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानधर्मेंद्र की अच्छी सेहत के लिए अजमेर दरगाह में पढ़ी गई दुआ, बॉलीवुड के 'ही-मैन' की तस्वीर के साथ प्रार्थना

धर्मेंद्र की अच्छी सेहत के लिए अजमेर दरगाह में पढ़ी गई दुआ, बॉलीवुड के 'ही-मैन' की तस्वीर के साथ प्रार्थना

Ajmer News: अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की पवित्र दरगाह पर मंगलवार को इकट्ठा हुए जायरीनों ने धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ फातिहा पढ़ी. खादिमों ने कहा कि धर्मेंद्र साहब का राजस्थान से गहरा नाता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 12 Nov 2025 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

अभिनेता और राजस्थान के बीकानेर से पूर्व सांसद धरमेंद्र की सेहत को लेकर उनके प्रशसंक पूरे देशभर में चिंतित हैं. 89 वर्षीय धरमेंद्र को मुंबई के ब्रीच क्रैंडी अस्पताल में 10 नवंबर को भर्ती कराया गया था. धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अजमेर शरीफ में उनके चाहने वालों ने दुआ की.

दादा पोता फाउंडेशन से जुड़े राशिद खान ने मखमली चादर चढ़ाई और उनके लिए विशेष दुआ करवाई. धर्मेंद्र को अब एंबुलेंस से घर भेज दिया गया. परिवार ने जानकारी दी कि उनकी रिकवरी अब घर पर जारी रहेगी.

अजमेर दरगाह में धर्मेंद्र के लिए दुआ

अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की पवित्र दरगाह पर मंगलवार को इकट्ठा हुए जायरीनों ने धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ फातिहा पढ़ी. दरगाह के खादिमों ने कहा कि धर्मेंद्र साहब का राजस्थान से गहरा नाता है, उनकी हीरो जैसी छवि ने लाखों दिल जीते हैं. अल्लाह से दुआ है कि वे जल्द स्वस्थ हों और लंबी उम्र पाएं.

बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र जी के चाहने वाले और उनके रिश्तेदार भी उन्हें फोन कर के आग्रह कर रहे हैं कि उनकी तरफ से भी अजमेर दरगाह पर दुआ करें, ताकि धर्मेंद्र जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाएं.

वहीं, इस दौरान राशिद खान दादा पोता फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने दरगाह पर मखमली चादर चढ़ाई, जो फाउंडेशन की परंपरा का हिस्सा है. राशिद खान ने दुआ के बाद कहा कि हमारी फाउंडेशन हमेशा जरूरतमंदों के लिए खड़ी रहती है. धर्मेंद्र जी की सेहत बेहतर हो, यही हमारी कामना है. इस दौरान धर्मेंद्र के चाहने वाले उनकी तस्वीर के साथ नजर आए.

10 नवंबर को बिगड़ी तबीयत, आज डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र

अभिनेता धर्मेंद्र को 10 नवंबर को तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.  इस दौरान सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर भी कई जगह उड़ गयी. जिसे बाद में परिवार ने खंडन किया और नाराजगी जाहरी की. छोटे बेटे बॉबी देओल ने एंबुलेंस से उन्हें घर ले गए,जहां उनकी रिकवरी जारी रहेगी.

बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर अपडेट शेयर कर कहा कि पापा की हालत स्थिर है, लेकिन पूर्ण स्वस्थता में समय लगेगा. धरमेंद्र के चाहने वालों में शुमार अलग-अलग शहरों में लोगों ने उनके लिए दुआ की.

Published at : 12 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Dharmendra Ajmer News RAJASTHAN NEWS
