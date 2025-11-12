(Source: Poll of Polls)
अंता उपचुनाव में ऐतिहासिक मतदान से खुश हुईं वसुंधरा राजे, मतदाताओं से कहा- 'मुझे पूरा विश्वास है कि...'
Vasundhara Raje on Anta Bypolls: अंता विधानसभा उपचुनाव में 80% से अधिक मतदान हुआ, जो एक रिकॉर्ड है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया, क्योंकि इस सीट से उनका गहरा संबंध है.
राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इस बार हैरान कर देने वाला मतदान हुआ है. इस बार मतदाता बड़े उत्साह से घरों से बाहर निकले और अपने पसंदीदा नेता के लिए मतदान किया. ऐसे में अंता का वोटर टर्नआउट 80 फीसदी से ज्यादा रहा, जिससे नया रिकॉर्ड बना है. इसको लेकर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की सीनियर नेता वसुंधरा राजे ने भी खुशी जताई है.
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अंता के मतदाताओं का दिल से आभार जताया. दरअसल, इस सीट पर वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि वह यहां से सांसद रह चुकी हैं. मौजूदा समय में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत यहां से सांसद हैं.
वसुंधरा राजे ने अंता के मतदाताओं से क्या कहा?
वसुंधरा राजे ने कहा, "आदरणीय मतदाता, आपने जिस उत्साह के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है. उसके लिए मैं आपको बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि आपका साथ निरंतर बना रहेगा और हम सब मिलकर अंता विधानसभा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे."
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL