राजस्थान: दलित दूल्हे की बारात के दौरान आतिशबाजी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, कई लोग घायल

राजस्थान के डीग जिला में दलित दूल्हे की बारात निकालने के दौरान आतिशबाजी को लेकर दो पक्षों में ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि पूरा गांव दहशत में आ गया. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते पथराव और लाठी-डंडों की जंग में बदल गया. जिसमें कई लोग घायल हो गए. हालात इतने बिगड़ गए कि गांव के लोगों ने बारात को आगे बढ़ने से रोक दिया और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और डर का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और राजस्थान पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, मामला डीग जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के बनी गांव का है. बनी गांव में विगत 21 फरवरी को गांव की लड़की राखी की शादी थी. राखी की बारात रुदावल थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव से आई थी. बाराती दूल्हे के साथ बारात की गांव में निकासी कर रहे थे. बाराती डीजे पर डांस कर रहे थे और निकासी के दौरान आतिशबाजी भी कर रहे थे.

आतिशबाजी के दौरान एक पटाखा गांव के किसी व्यक्ति पर जा गिरा. जिससे गांव के लोगों और बारातियों के बीच विवाद बढ़ गया. देखते ही देखते गांव वालों ने बारात निकासी को रोक दिया. उसके बाद दोनों तरफ से पथराव और लाठी डंडों के साथ झगड़ा शुरू हो गया. बाद में बीच बचाव किया गया और छह घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया. दुल्हन पक्ष की तरफ से कुम्हेर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि मेरी पुत्री की शादी थी और बारात आई हुई थी. रात के समय बारात की निकासी हो रही थी. तभी एक पटाखा गांव के एक व्यक्ति पर जा गिरा, जिसके चलते उन्होंने बारात पर पथराव करते हुए बारात निकासी को रोक दिया. झगड़े के दौरान दुल्हन पक्ष और बाराती घायल हो गए है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था कायम की गई.

