बिहार: सुपौल में जिंदा जलकर मां-बेटी की मौत, देर रात धधकी आग, कई घर चपेट में आए

बिहार के सुपौल में आग की चपेट में आकर एक मां-बेटी की मौत हो गई है. घटना सुपौल नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बलवा पुनर्वास इलाके के वार्ड नंबर-1 की है. रविवार (22 फरवरी, 2026) की रात करीब 2:30 बजे भीषण अगलगी की घटना हुई. अग्निकांड से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के अनुसार, आग प्रमोद पासवान के घर में अचानक धधक उठी. देखते ही देखते तेज लपटों ने विकराल रूप ले लिया. हवा और घनी बस्ती होने के कारण आसपास के तीन से चार घर भी आग की चपेट में आ गए और जलकर राख हो गए.

…और जल गईं मां-बेटी

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शोर मचाते हुए आसपास के लोगों को जगाया. तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था. आग बुझने के बाद जब मलबे की तलाशी ली गई तो घर के अंदर सो रही मां नीलम देवी और उनकी चार वर्षीय पुत्री अंजलि का जला हुआ शव मिला.

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए दोनों शव

सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. मां और बेटी दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. बताया जाता है कि नीलम देवी, सहरसा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत आरान बिशनपुर निवासी पिंटू यादव की पत्नी थी. इन दिनों अपने मायके बलवा पुनर्वास स्थित पिता प्रमोद पासवान के घर आई हुई थी. घटना के बाद परिवार शोक में डूबा है. परिवार का रो-रोकर बुरा हाला है.

आग लगने का कारण अभी पता नहीं

इस मामले में सदर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट या चूल्हे की चिंगारी से आग लगने की जताई जा रही है, हालांकि पुलिस हर बिंदु पर छानबीन कर रही है.

यह भी पढ़ें- JNU Violence: जेएनयू में झड़प के बाद गिरिराज सिंह लेफ्ट पर बरसे, 'ये लोग राहुल गांधी के…'