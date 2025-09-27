Video: हाइवे पर बेहूदगी-टंकी पर रोमांस, बाइक पर एक दूसरे से लिपटे नज़र आए लड़का-लड़की, वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बाइक की टंकी पर युवती को बैठाकर अजमेर-जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है.
Social Media Viral Video: राजस्थान के अजमेर-जयपुर हाईवे का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बाइक की टंकी पर युवती को बैठाकर हाईवे पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि युवक की बाइक की टंकी पर एक युवती बैठी है, जिसने युवक को गले लगाया हुआ है.वीडियो को एक कार सवार ने बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
वीडियो देखने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में
वीडियो में देखा गया है कि एक युवक अपनी बाइक की टंकी पर एक युवती को बैठाकर हाईवे पर तेज रफ्तार से बाइक चला रहा है. ये दोनों ही अपने आपको किसी फिल्म के स्टार से कम नहीं समझ रहे हैं, तभी ऐसा जानलेवा स्टंट कर रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवती ने युवक को कितनी जोर से पकड़ा हुआ है.
इन दोनों की ये शर्मनाक हरकत की वीडियो पीछे आ रहे एक कार सवार ने रिकॉर्ड कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो के वायरल होने के बाद अजमेर जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आया और बाइक सवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
पुलिस बाइक सवार की तलाश में जुटी
अजमेर जिला पुलिस ने तुंरत कार्रवाई करते हुए अलवर गेट और आदर्श नगर थाना पुलिस को जांच में जुटा दिया है. पुलिस ने बताया कि यह मामला काफी गंभीर है और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है.
पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कहा कि ये हरकत समाज के लिए एक गलत संदेश है. इसपर कार्रवाई होनी चाहिए.
