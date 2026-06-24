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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर किए जाने की चर्चा, अब कांग्रेस ने BJP पर लगाया यह आरोप

राजस्थान में इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर किए जाने की चर्चा, अब कांग्रेस ने BJP पर लगाया यह आरोप

Rajasthan News: भीलवाड़ा जिला कांग्रेस देहात अध्यक्ष रामलाल जाट ने इस्लामपुर का नाम बदलकर श्रीरामपूर करने के साथ आरएसएस और पेपर लीक मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि बीजेपी संविधान से भी ऊपर जाना चाहती है.

Written By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा |  Updated at : 24 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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  • नवीन मामले में पीड़ित परिवार को न्याय, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

राजस्थान के पूर्व मंत्री एवं भीलवाड़ा जिला कांग्रेस देहात अध्यक्ष रामलाल जाट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. उन्होने इस्लामपुर का नाम बदलकर श्रीरामपुर करने के साथ आरएसएस और पेपर लीक मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि बीजेपी संविधान से भी ऊपर जाना चाहती है.

झुंझुनूं जिले के इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने के प्रस्ताव पर पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि यह सरकार का विषय है और गांव का नाम बदलने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है. यदि ग्राम सभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करती है और किसी प्रकार का विवाद नहीं है, तो सरकार नियमानुसार निर्णय ले सकती है.  

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रामलाल जाट ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता रामलाल जाट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान सभी धर्मों के सम्मान तथा संरक्षण की शिक्षा देता है. सनातन धर्म भी सभी धर्मों के सम्मान और सह-अस्तित्व का संदेश देता है. सरकार को किसी एक धर्म, जाति या वर्ग के बजाय सभी समुदायों को साथ लेकर कार्य करना चाहिए. यही सच्चे अर्थों में रामराज्य की भावना है, जहां हर वर्ग और हर धर्म को समान सम्मान और अवसर प्राप्त हो.    

बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जाट ने कहा कि वह किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार और मंत्रिमंडल के सदस्यों की जिम्मेदारी संविधान की रक्षा करना है. मुख्यमंत्री और मंत्री संविधान की शपथ लेकर पद पर बैठे हैं, इसलिए उन्हें संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित करना चाहिए. 

नवीन नामक युवक द्वारा जारी चर्चित वीडियो के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए जाट ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. दोषियों को निलंबित किया जाए, जेल भेजा जाए और कानून में जो भी प्रावधान हैं, उन्हें पूरी तरह लागू किया जाए. 

कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ

 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और युवाओं से जुड़े सवाल पर रामलाल जाट ने कहा कि देश और राजस्थान दोनों में युवाओं की बड़ी आबादी है. कांग्रेस ने हमेशा युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है. राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान और विभिन्न जनआंदोलनों के माध्यम से युवाओं को नेतृत्व देने का प्रयास किया है.                    

पूर्व मंत्री जाट ने कहा कि जब हाई कोर्ट और न्यायपालिका अपना स्पष्ट निर्देश दे चुकी है, तब सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए. जनता को यह समझना होगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और स्थानीय स्वशासन की रक्षा कैसे की जाए. कांग्रेस जनता को जागरूक करने का कार्य कर रही है, क्योंकि यदि समय रहते लोग सचेत नहीं हुए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है.

'खरीद-फरोख्त जैसे आरोप लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता'

कांग्रेस नेता रामलाल जाट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर रही है. विधानसभा और लोकसभा में जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त जैसे आरोप लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं. पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव की तारीखें सरकार को तुरंत घोषित करनी चाहिए, क्योंकि संविधान प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव कराने का प्रावधान करता है.

लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील

रामलाल जाट ने बीजेपी सरकार पर युवाओं की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बार-बार सामने आए पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है. कांग्रेस युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे लोकतंत्र और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करें.

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About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
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Published at : 24 Jun 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot Ramlal Jat Bhilwara News Rajajsthan News
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