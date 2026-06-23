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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में गरमाई सियासत, कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछे सवाल

Rajasthan News: प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में गरमाई सियासत, कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछे सवाल

Rajasthan Politics News: सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान पर कांग्रेस हमलावर है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 23 Jun 2026 09:23 AM (IST)
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राजस्थान के कोटा और बीकानेर के बाद जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान पर सियासत शुरू हो गई है. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान पर कांग्रेस हमलावर है. वहीं, बीजेपी इसे सामान्य बात बताकर विपक्ष पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगा रही है.

जयपुर शहर की किशनपोल विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने कहा है कि महिलाओं के दौड़ते भागते सरकारी अस्पताल आने की बात कहने वाले स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को यह भी बताना चाहिए कि तमाम सरकारी योजनाओं की हकीकत क्या है.

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कांग्रेस विधायक में स्वास्थ्य मंत्री से किए सवाल

जयपुर शहर की किशनपोल विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से सवाल किया है कि सरकारी एंबुलेंस क्यों नदारत हैं. गर्भवती महिलाओं को मुफ्त घी दिए जाने की योजना कागजों से बाहर क्यों नहीं आ पा रही है. अगर कहीं कोई गलती है तो उसमें सुधार करना चाहिए, ना कि पीड़ितों का मजाक उड़ाना चाहिए. 

बीजेपी ने विपक्ष पर लगाया बेवजह राजनीति करने का आरोप

वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश गर्ग का कहना है कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है. इस मामले में कांग्रेस बेवजह की राजनीति कर रही है. कांग्रेस को सियासी रोटियां  सेंकने के बजाय यह बताना चाहिए कि उसके राज में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर क्यों थी. स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की प्राथमिकता में है. ऐसे मामलों को सियासी रंग देना कतई उचित नहीं है.

सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर बोला हमला

उधर, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को 'सोया हुआ' करार दिया.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 23 Jun 2026 09:23 AM (IST)
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Gajendra Singh Khimsar RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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