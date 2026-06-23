प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में गरमाई सियासत, कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछे सवाल

राजस्थान के कोटा और बीकानेर के बाद जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान पर सियासत शुरू हो गई है. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान पर कांग्रेस हमलावर है. वहीं, बीजेपी इसे सामान्य बात बताकर विपक्ष पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगा रही है.

जयपुर शहर की किशनपोल विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने कहा है कि महिलाओं के दौड़ते भागते सरकारी अस्पताल आने की बात कहने वाले स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को यह भी बताना चाहिए कि तमाम सरकारी योजनाओं की हकीकत क्या है.

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कांग्रेस विधायक में स्वास्थ्य मंत्री से किए सवाल

जयपुर शहर की किशनपोल विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से सवाल किया है कि सरकारी एंबुलेंस क्यों नदारत हैं. गर्भवती महिलाओं को मुफ्त घी दिए जाने की योजना कागजों से बाहर क्यों नहीं आ पा रही है. अगर कहीं कोई गलती है तो उसमें सुधार करना चाहिए, ना कि पीड़ितों का मजाक उड़ाना चाहिए.

बीजेपी ने विपक्ष पर लगाया बेवजह राजनीति करने का आरोप

वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश गर्ग का कहना है कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है. इस मामले में कांग्रेस बेवजह की राजनीति कर रही है. कांग्रेस को सियासी रोटियां सेंकने के बजाय यह बताना चाहिए कि उसके राज में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर क्यों थी. स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की प्राथमिकता में है. ऐसे मामलों को सियासी रंग देना कतई उचित नहीं है.

सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर बोला हमला

उधर, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को 'सोया हुआ' करार दिया.

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