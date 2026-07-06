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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरी, 10 मजदूर घायल, SMS अस्पताल में भर्ती

जयपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरी, 10 मजदूर घायल, SMS अस्पताल में भर्ती

Jaipur Roof Collapse: घायल मजदूरों का कहना है कि काम खत्म होने को था, तभी छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया. फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Jul 2026 10:16 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार (6 जुलाई) को फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (FTI) के निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिर गई. इस हादसे में वहां काम कर रहे 10 मजदूर घायल हो गए. इस सभी घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

वहीं छत गिरने की वजह अभी साफ नहीं हुई है. हालांकि लापरवाही की वजह से छत गिरने की आशंका जताई जा रही है. इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए अधिकारी मामले पर पर्दा डालने में जुटे हुए हैं. किसी को भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है.

फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. घायल मजदूरों का कहना है कि काम खत्म होने को था, तभी छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया. इसके बाद इंस्टीट्यूट में अफरा तफरी मच गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बता दें कि ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर के जेएलएन मार्ग पर स्थित है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Jul 2026 10:15 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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