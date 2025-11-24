राजस्थान: 'बीजेपी में आउट करने का खेल चल रहा है', गोविंद डोटासरा का सरकार पर हमला

राजस्थान में सोमवार (24 नवंबर) को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के टैलेंट हंट प्रोग्राम के पोस्टर को लॉन्च किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी में आउट करने का खेल चल रहा है.

इस प्रोग्राम के माध्यम से कांग्रेस प्रवक्ताओं की फौज तैयार करेगी जो की रिसर्च बेस जानकारी मीडिया के सामने रखेंगे. इस अभियान के माध्यम से नए युवाओं को अवसर दिया जाएगा. इसके लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है. जिसके बाद इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रोग्राम कोर्डिनेटर साधना भारती मौजूद रहीं.

भजनलाल सरकार पर डोटासरा ने बोला हमला

मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी में आउट करने का खेल चल रहा है. आज खेलो इंडिया के कार्यक्रम में खेल राज्यमंत्री केके बिश्नोई को आउट कर दिया है. इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा को कृषि विभाग के कार्यक्रमों से उनको आउट कर दिया. सीएस को आउट कर दिया.

उन्होंने आगे कहा कि सीएस ने सीएमओ से अधिकारियों को आउट कर दिया. उन्होंने कहा कि ये कहीं सारे मिलकर मुखिया को ही आउट ना कर दें. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार इसमें कितना फंड दे रही है. 80 करोड़ रुपए का फंड लग रहा है. इसमें भारत सरकार तो केवल 29 करोड़ दे रही है. बाकी राज्य सरकार दे रही है. यह किस तरह से हो रहा है. यह भ्रष्टाचार का बड़ा खेला हो रहा है.

पीएम मोदी के गमछा घुमाने पर डोटासरा का तंज

गोविंद डोटासरा पीएम मोदी के गमछा घुमाने पर बोले कि वे उसमें भी फेल हो गए हैं. उनसे वो भी ढंग से हो नहीं पाया. अब बीजेपी वालों की बोलती बंद हो गई है. पहले कहते थे कि गमछा हिलाने से क्या होता है. अब बताऊंगा मैं कि गमछा हिलाने से क्या होता है.

डोटासरा ने आगे बताया कि ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री की पर्ची बदल सकती है. उन्होंने बताया कि यह चेतावनी है. हम तो इनको 2028 में पटकेंगे. लेकिन उससे पहले ये कुछ उठा पटक कर दे तो पता नहीं.