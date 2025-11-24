हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका में बीजेपी–शिंदे गुट का गठबंधन टूटना तय? इस बात से मिले संकेत

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका में बीजेपी–शिंदे गुट का गठबंधन टूटना तय? इस बात से मिले संकेत

Maharashtra News: कल्याण-डोंबिवली DMC चुनाव से पहले BJP और शिंदे गुट के बीच तनाव बढ़ गया है. रवींद्र चव्हाण ने 'कमल' के उम्मीदवारों पर जोर देकर गठबंधन टूटने के संकेत दिए हैं.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Nov 2025 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच भारी संघर्ष देखने को मिल रहा है. राज्यभर में एक-दूसरे के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को तोड़ने को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच तनाव बढ़ा हुआ है.

इसी बीच, अब कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका में शिवसेना–बीजेपी गठबंधन टूटने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने ऐसे संकेत दिए हैं. वे रविवार को डोंबिवली में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. इस दौरान उन्होंने आगामी KDMC चुनाव में बीजेपी के स्वबल पर लड़ने के संकेत दिए.

गठबंधन तोड़ने के संकेत और कमल के उम्मीदवारों पर जोर

रवींद्र चव्हाण ने सीधे यह नहीं कहा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनकी बातों का लहज़ा बहुत कुछ कह गया. उन्होंने कहा:“हर चुनाव में आप मुझ पर भरोसा करके वोट देते हैं. इस बार बस एक ही अनुरोध है जो उम्मीदवार कमल के निशान पर खड़ा होगा, उसे वोट दें. कामों को सही तरीके से पूरा कराने के लिए कमल के निशान वाले उम्मीदवार को ही चुनें. अगर केंद्र और राज्य की तरह महानगरपालिका में भी बीजेपी की सत्ता आई, तो कई काम आसानी से पूरे होंगे.

उन्होंने कहा कि हमें 100% एक ही विचार का यानी भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाना है.” रवींद्र चव्हाण के इस बयान 'महायुती की बजाय कमल के उम्मीदवारों को चुनें' की राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा हो रही है. रविवार को डोंबिवली में रवींद्र चव्हाण के हाथों कई विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया. इस कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मनसे के कल्याण ज़िला अध्यक्ष प्रकाश भोईर भी मौजूद थे.

नगरसेवकों पर तंज और जिम्मेदारी का संदेश

रवींद्र चव्हाण ने कहा “नगरसेवक का काम नगरसेवक ने ही करना चाहिए यह भावना हमेशा रही. विकास निधि देना मेरा काम है, लेकिन बाकी काम नगरसेवकों को करना चाहिए. कुछ नगरसेवकों ने ऐसा काम नहीं किया. लेकिन क्या मुश्किलें थीं, यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं. आप इतने भोले नहीं हैं.”

और पढ़ें
Published at : 24 Nov 2025 02:09 PM (IST)
Tags :
BJP Ravindra Chavan MAHARASHTRA NEWS KDMC Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
हिंदू महिलाओं की Property पर बड़ा खुलासा! Will नहीं बनाई तो क्या होगा? Supreme Court का नया निर्देश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
न्यूज़
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Dharmendra Death News: क्या होता है He-Man का मतलब? ऐसा नाम, जो धर्मेंद्र के अलावा किसी दूसरे को नहीं मिला
क्या होता है He-Man का मतलब? ऐसा नाम, जो धर्मेंद्र के अलावा किसी दूसरे को नहीं मिला
हेल्थ
Impact Of Tight Underwear: कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget