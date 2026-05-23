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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: अजमेर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी हो सकते हैं शामिल

Rajasthan News: अजमेर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी हो सकते हैं शामिल

Congress Chintan Shivir In Ajmer: कांग्रेस ने अजमेर में अगले 10 दिनों तक चिंतन एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस कमेटी के करीब 100 जिलाध्यक्ष प्रशिक्षण के लिए शामिल होंगे.

By : मुबारिक खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 23 May 2026 05:55 PM (IST)
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कांग्रेस इन दिनों राजस्थान के अजमेर में चिंतन एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है जिसकी शुरुआत आज से होकर अगले 10 दिनों तक चलेगी. चिंतन शिविर में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करीब 100 जिलाध्यक्ष प्रशिक्षण के लिए शामिल होंगे. इस शिविर में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे जो जिलाध्यक्षों से संवाद करेंगे.

शिविर में आम जनता के मुद्दों जनता की परेशानियों पर होगी चर्चा

अजमेर में हो रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता की सक्रियता को बढ़ाने, साथ ही आम जनता को मुद्दों से जोड़ने सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा होगी. आगामी चुनाव में पार्टी की नई रणनीति को लेकर भी इस शिविर में चर्चा होगी. पार्टी नेताओं का मानना है कि इस तरह की चिंतन और प्रशिक्षण शिविर से कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलती है. साथ ही जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है इसी उद्देश्य के साथ इस चिंतन और प्रशिक्षण सीवर का आयोजन किया गया है.

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शिविर में अशोक गहलोत जैसे कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल 

शनिवार 23 मई  से 1 जून तक चलने वाले इस चिंतन और प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.  इसमें अलग-अलग सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, CP जोशी, भंवर जितेंद्र सिंह, सहित कई नेता शामिल होंगे.

वहीं आज पहले दिन PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस शिविर में शामिल होंगे और अगले कुछ दिन वहीं रहकर संगठनात्मक मुद्दों पर गंभीर चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे. कार्यकर्ताओं में जोश भरने इस शिविर के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी चिंतन शिविर में शामिल हो सकते हैं.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 23 May 2026 05:55 PM (IST)
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Ajmer News RAHUL GANDHI MALLIKARJUN KHARGE RAJASTHAN NEWS
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