चुरू: अस्पताल में नवजात की संदिग्ध मौत, गला घोंटने की आशंका, पुलिस कर रही जांच

चुरू के गवर्नमेंट डीबी अस्पताल में एक नवजात शिशु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. अस्पताल प्रशासन ने नवजात की गला घोटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है. मौत का वास्तविक कारण जानने के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा.

अस्पताल प्रशासन द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, बीती रात (गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात) करीब 12 से 12:30 बजे के बीच गांव अजीतसर की 40 वर्षीय प्रसूता गुड्डी देवी ने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया था. लेबर रूम में सामान्य प्रसव होने के बाद प्रसूता और नवजात, दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था.

जांच के बाद नवजात को कर दिया मृत घोषित

रिपोर्ट के मुताबिक, रात तक सब कुछ सामान्य था. लेकिन सुबह-सुबह करीब 5 बजे नवजात का मामा उसे अचेत हालत में नीकू (NICU) वार्ड लेकर पहुंचा. वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया. अस्पताल प्रशासन ने जब प्राथमिक जांच की तो पाया कि नवजात के गले पर कुछ संदिग्ध निशान थे. इन्हीं निशानों के आधार पर हत्या की आशंका जताई जा रही है.

शव को भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. एमएम पुकार ने बताया, "नवजात के गले पर संदिग्ध निशान हैं, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उसका गला घोटा गया है. हालांकि, अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता. हमने पुलिस को सूचना दे दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है."

परिजनों व अस्पताल के स्टाफ से हो रही है पूछताछ

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और प्रसूता, उसके परिजनों व अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा.