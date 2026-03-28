राजस्थान के चूरू में देर रात बड़ा हादसा, होटल में घुसी तेज रफ्तार कार, ड्राइवर फरार

राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर-हिसार बाईपास पर बीती रात (शुक्रवार, 27 मार्च) एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया. तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाने के एक होटल में जा घुसी. हादसे में होटल को भारी नुकसान पहुंचा. वहीं बाहर खड़ी दो बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गईं. राहत की बात यह रही कि घटना के समय मौजूद लोग बाल-बाल बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार में सवार युवक तेज गति से वाहन चला रहे थे. अचानक संतुलन बिगड़ने पर कार सीधे खाने के होटल के अंदर जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि होटल का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस के कब्जे में है क्षतिग्रस्त कार

घटना के तुरंत बाद कार सवार युवक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें कार की तेज रफ्तार और टक्कर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है. पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.