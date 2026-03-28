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राजस्थान के चूरू में देर रात बड़ा हादसा, होटल में घुसी तेज रफ्तार कार, ड्राइवर फरार

Churu Car Accident: चूरू जिले में सादुलपुर-हिसार बाईपास पर तेज रफ्तार कार एक होटल में घुस गई, जिससे होटल और दो बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं. कार सवार मौके से फरार हो गए.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 28 Mar 2026 01:27 PM (IST)
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राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर-हिसार बाईपास पर बीती रात (शुक्रवार, 27 मार्च) एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया. तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाने के एक होटल में जा घुसी. हादसे में होटल को भारी नुकसान पहुंचा. वहीं बाहर खड़ी दो बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गईं. राहत की बात यह रही कि घटना के समय मौजूद लोग बाल-बाल बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार में सवार युवक तेज गति से वाहन चला रहे थे. अचानक संतुलन बिगड़ने पर कार सीधे खाने के होटल के अंदर जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि होटल का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस के कब्जे में है क्षतिग्रस्त कार

घटना के तुरंत बाद कार सवार युवक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें कार की तेज रफ्तार और टक्कर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है. पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 28 Mar 2026 01:27 PM (IST)
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Churu News RAJASTHAN NEWS
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