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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलVaibhav Suryavanshi: गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव का घर देखकर हैरान रह जाएंगे, पिता का संघर्ष जीत लेगा आपका दिल

Vaibhav Suryavanshi: गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव का घर देखकर हैरान रह जाएंगे, पिता का संघर्ष जीत लेगा आपका दिल

Vaibhav Suryavanshi House: 15 साल का लड़का दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों को अपने रडार पर ले लेता है.  युवा खिलाड़ी की कहानी मेहनत, संघर्ष और परिवार के त्याग की मिसाल बन चुकी है.

By : सोनम | Updated at : 28 May 2026 04:28 PM (IST)
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Vaibhav Suryavanshi Family And Struggle Story: बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव से निकलकर देशभर में अपनी पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी आज करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं.एक 15 साल का लड़का दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों को अपने रडार पर ले लेता है.  बेहद साधारण परिवार से आने वाले इस युवा खिलाड़ी की कहानी मेहनत, संघर्ष और परिवार के त्याग की मिसाल बन चुकी है. 27 मार्च 2011 को जन्मे वैभव ने बहुत छोटी उम्र में ही क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम कमाना शुरू कर दिया था. 

उम्र कम रिकॉर्ड बड़े

सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव ने आईपीएल में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसने बड़े-बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया. आईपीएल 2026 सीजन में उन्होंने 65 छक्के जड़ दिए और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड लंबे समय तक क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 2012 में 59 छक्के लगाए थे. इतनी कम उम्र में ऐसा कारनामा करने के बाद वैभव को भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा है.


Vaibhav Suryavanshi: गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव का घर देखकर हैरान रह जाएंगे, पिता का संघर्ष जीत लेगा आपका दिल

सबसे कम उम्र में चुने जाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र में चुने जाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव ने जनवरी 2024 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. इसके बाद अंडर-19 क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कई शतक लगाए और अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींच लिया. राजस्थान की टीम ने 2025 में उन्हें 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था और शानदार प्रदर्शन के बाद 2026 सीजन के लिए भी टीम ने उन्हें अपने साथ बनाए रखा.


Vaibhav Suryavanshi: गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव का घर देखकर हैरान रह जाएंगे, पिता का संघर्ष जीत लेगा आपका दिल

साधारण घर से आते हैं वैभव

आज भले ही वैभव क्रिकेट की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन उनका घर अब भी उनकी सादगी और जमीन से जुड़े होने की कहानी बयान करता है. बिहार के ताजपुर में मौजूद उनका दो मंजिला घर बेहद साधारण है. घर में बालकनी, खुला आंगन और आसपास हरियाली दिखाई देती है. यह कोई आलीशान बंगला नहीं, बल्कि मेहनत और सपनों से बना एक ऐसा घर है, जहां हर दीवार संघर्ष की कहानी कहती है.


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पिता ने काफी त्याग किया

वैभव के पिता ने बेटे के क्रिकेट सपने को पूरा करने के लिए काफी त्याग किया. उन्होंने घर के पास ही नेट प्रैक्टिस की व्यवस्था करवाई ताकि बेटा लगातार अभ्यास कर सके. इंटरनेट पर उनके पिता के संघर्ष और समर्पण की कहानियां अक्सर वायरल होती रहती हैं. परिवार आज भी बेहद सामान्य जिंदगी जीता है और यही सादगी लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है.

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दिखावे वाली चमक दमक नहीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैभव का घर बिहार के छोटे शहरों में दिखने वाले सामान्य स्वतंत्र मकानों जैसा है. घर में जरूरत की सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन दिखावे वाली चमक-दमक नहीं है. वैभव अक्सर अपने परिवार के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं, जिनमें उनका पारिवारिक जुड़ाव साफ दिखाई देता है.


Vaibhav Suryavanshi: गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव का घर देखकर हैरान रह जाएंगे, पिता का संघर्ष जीत लेगा आपका दिल

कितना है वैभव के घर की कीमत?

बताया जाता है कि बिहार के छोटे शहरों में इस तरह के घरों की कीमत लगभग 20 लाख से 60 लाख रुपये के बीच हो सकती है. हालांकि वैभव के घर की असली पहचान उसकी कीमत नहीं, बल्कि उससे जुड़ी मेहनत और संघर्ष की कहानी है.वैभव सूर्यवंशी ने जनवरी 2024 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था और अंडर-19 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर लगातार सुर्खियां बटोरीं. राजस्थान की टीम ने उन्हें 2025 में 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था और बेहतरीन प्रदर्शन के बाद टीम ने उन्हें 2026 सीजन के लिए भी अपने साथ बनाए रखा.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 28 May 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Samastipur Bihar Vaibhav Suryavanshi Vaibhav Suryavanshi House
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