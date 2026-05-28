Chittorgarh News: राजस्थान के मंत्री गौतम दक ने पुलिस को दी गालियां, मचा सियासी बवाल

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के डूंगला थाने में सहकारिता मंत्री गौतम दक का पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करने और भद्दी गालियां देने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस ऑडियो में मंत्री जी सरेआम थानेदार (SHO) और कांस्टेबलों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं.

यह घटना सोमवार (25 मई) की बताई जा रही है, जब मंत्री गौतम दक डूंगला थाने पहुंचे थे. मंत्री ने वहां पहुंचकर एसएचओ शैतान सिंह और कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण व विष्णु को बाहर बुलाया. वायरल हो रही 3 मिनट की रिकॉर्डिंग में मंत्री ने बातचीत की शुरुआत ही गालियों से की और हर वाक्य से पहले भद्दी गालियां दीं.

रिपोर्ट के मुताबिक, महज 3 मिनट के भीतर मंत्री ने पुलिसकर्मियों को 17 बार गालियां दीं. वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो गया है.

Rajasthan: भैराणा धाम को लेकर सियासी संग्राम, संतों और सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया आंदोलन ऐलान

क्यों भड़के मंत्री जी?

दरअसल, मंत्री गौतम दक इस बात से खफा थे कि पुलिसकर्मी उनके एक कार्यकर्ता के यहां पहुंच गए थे. मंत्री का आरोप है कि कांस्टेबलों ने उनके कार्यकर्ता को धमकाया और उससे पैसे मांगे (वसूली की).

वायरल ऑडियो में क्या कहा मंत्री गौतम दक ने

वायरल ऑडियो में मंत्री गौतम दक पुलिसकर्मियों से कह रहे हैं, "तेरी !@#$%# इनके भरोसे मत रहना तू. यहां *&^%$ मेरे को पसंद नहीं है. मैंने तेरे को कहा था मेरे जानकार के तूने लठ्ठ क्यों लगाए? पुलिस होने पर शर्म आएगी तेरे को. किसी खुमारी में मत रहना... एक भी आदमी से पैसे मांगे और मुझे पता चल गया तो यहीं इलाज करेंगे... नौकरी खराब करना मेरे को भी आता है."

इस पूरे वाकये के दौरान मंत्री ने तीनों पुलिसकर्मियों को अपनी सफाई में कुछ भी बोलने का मौका तक नहीं दिया. मंत्री का गुस्सा वसूली की शिकायत को लेकर भले ही जायज हो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि और मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सरेआम पुलिस को दी गई इन भद्दी गालियों से राजस्थान की राजनीति में बवाल मच गया है.

Jaipur News: अनु मीणा सुसाइड केस में पुलिस खाली हाथ, परिवार की मांग- हो CBI जांच