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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानChittorgarh News: राजस्थान के मंत्री गौतम दक ने पुलिस को दी गालियां, मचा सियासी बवाल

Chittorgarh News: राजस्थान के मंत्री गौतम दक ने पुलिस को दी गालियां, मचा सियासी बवाल

Chittorgarh News In Hindi: चित्तौड़गढ़ से सहकारिता मंत्री गौतम दक का एक हैरान करने वाला ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे डूंगला थाने में पुलिसकर्मियों को भद्दी गालियां देते और धमकाते दिख रहे हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 28 May 2026 06:29 PM (IST)
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राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के डूंगला थाने में सहकारिता मंत्री गौतम दक का पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करने और भद्दी गालियां देने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस ऑडियो में मंत्री जी सरेआम थानेदार (SHO) और कांस्टेबलों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं.

यह घटना सोमवार (25 मई) की बताई जा रही है, जब मंत्री गौतम दक डूंगला थाने पहुंचे थे. मंत्री ने वहां पहुंचकर एसएचओ शैतान सिंह और कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण व विष्णु को बाहर बुलाया. वायरल हो रही 3 मिनट की रिकॉर्डिंग में मंत्री ने बातचीत की शुरुआत ही गालियों से की और हर वाक्य से पहले भद्दी गालियां दीं.

रिपोर्ट के मुताबिक, महज 3 मिनट के भीतर मंत्री ने पुलिसकर्मियों को 17 बार गालियां दीं. वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो गया है.

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क्यों भड़के मंत्री जी?

दरअसल, मंत्री गौतम दक इस बात से खफा थे कि पुलिसकर्मी उनके एक कार्यकर्ता के यहां पहुंच गए थे. मंत्री का आरोप है कि कांस्टेबलों ने उनके कार्यकर्ता को धमकाया और उससे पैसे मांगे (वसूली की).

वायरल ऑडियो में क्या कहा मंत्री गौतम दक ने

वायरल ऑडियो में मंत्री गौतम दक पुलिसकर्मियों से कह रहे हैं, "तेरी !@#$%# इनके भरोसे मत रहना तू. यहां *&^%$ मेरे को पसंद नहीं है. मैंने तेरे को कहा था मेरे जानकार के तूने लठ्ठ क्यों लगाए? पुलिस होने पर शर्म आएगी तेरे को. किसी खुमारी में मत रहना... एक भी आदमी से पैसे मांगे और मुझे पता चल गया तो यहीं इलाज करेंगे... नौकरी खराब करना मेरे को भी आता है."

इस पूरे वाकये के दौरान मंत्री ने तीनों पुलिसकर्मियों को अपनी सफाई में कुछ भी बोलने का मौका तक नहीं दिया. मंत्री का गुस्सा वसूली की शिकायत को लेकर भले ही जायज हो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि और मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सरेआम पुलिस को दी गई इन भद्दी गालियों से राजस्थान की राजनीति में बवाल मच गया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 May 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Chittorgarh News Gautam Kumar Dak RAJASTHAN NEWS
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