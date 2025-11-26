वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद: बीजेपी MLA बालमुकुंद आचार्य, 'अगर बम ही फोड़ना है तो...'

जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों के दाखिले का विवाद अब राजस्थान पहुंच गया है. राजस्थान में बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक और हाथोज धाम के पीठाधीश्वर स्वामी बालमुकुंद आचार्य का विवादित बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को माता वैष्णो देवी ट्रस्ट को मिले दान और सनातन का फायदा लेना है, उन्हें पहले सनातन की जय जयकार करनी चाहिए. ऐसे लोगों का सनातन में कोई विश्वास नहीं है और सिर्फ स्वार्थ के लिए सनातनियों के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं.

बीजेपी नेता ने दिया विवादित बयान

विधायक के मुताबिक सनातनियों के चंदे और दान से संचालित होने वाले मेडिकल कॉलेज में दाखिले का पहला हक सनातनियों का होना चाहिए. उसके बाद अगर कोई सीट खाली रहती है तो ही उसमें दूसरे लोगों को एडमिशन मिलना चाहिए.

स्वामी बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि वैसे भी अगर बम ही फोड़ना है तो डॉक्टर-इंजीनियर बनने का क्या फायदा. तमाम जगहों पर यह बात सामने आ रही है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाले खास तबके के लोग बम बनाने और फोड़ने के काम में लगे हुए हैं.

मामले पर क्या बोले स्वामी बालमुकुंद आचार्य?

राजधानी जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य के मुताबिक डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है. अगर डिग्री लेकर लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो बम फोड़ने के लिए एडमिशन और डिग्री लेने की क्या जरूरत है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी का अधिकार है, लेकिन शिक्षा लेने वाले की जिम्मेदारी है कि वह देश और समाज को आगे ले जाने का काम करे. उनका कहना है कि मुझे आज तक कोई भी मदरसा-दरगाह और मस्जिद ऐसी नहीं मिली जिसने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोली हो और उसमें सनातनियों को भी इसी अनुपात में प्रवेश दिया गया हो.

मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर डिग्री पाने वाले अगर बम ही फोड़ना है तो डॉक्टर बनने का क्या फायदा है. बम फोड़ने के लिए एडमिशन लेने का विरोध गलत नहीं है.

ममता बनर्जी के एसआईआर का विरोध पर क्या कहा?

बीजेपी विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा खुलकर एसआईआर का विरोध किए जाने को गलत बताया है. कहा है कि देश में सबसे ज्यादा घुसपैठिए बंगाल में ही है. बंगाल में घुसपैठियों के सहारे बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान कराया जाता है.

विधायक ने कहा कि ममता बनर्जी इसी वजह से विरोध कर रही हैं. उन्हें शायद यह पता नहीं है कि बिहार से गुजर रही गंगा बंगाल में गंगासागर में मिलती हैं. ममता बनर्जी को यह पता होना चाहिए कि गंगासागर में अब बड़े-बड़े कमल पुष्प खिलने को तैयार हैं.

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना

बीजेपी विधायक बाबा बालमुकुंद आचार्य ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जहां-जहां भी प्रचार के लिए जाते हैं, वहां वहां बीजेपी बंपर वोटो से जीतती है. हम चाहते हैं कि राहुल गांधी बंगाल में भी बिहार की तरह दो चार यात्राएं निकाल लें, ताकि चुनाव से पहले ही बीजेपी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए.

राहुल गांधी अपनी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह डुबो चुके हैं और सभी विपक्षी दलों को हार दिला चुके हैं. उनके मुताबिक एसआईआर पूरी तरह जरूरी है. हम इसके समर्थन में हैं. विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह चार जनों की पार्टी के नेता हैं. कांग्रेस अब सिर्फ एक परिवार की पार्टी रह गई है.

उन्होंने आगे कहा कि वह संविधान की कॉपी हाथ में लेकर सिर्फ दिखावा करने का काम कर रहे हैं. उन्हें बताना चाहिए कि उनके पूर्वज और कांग्रेस के पूर्व के नेताओं ने बाबा साहब का इतना अपमान क्यों किया था. सदन में घुसने से क्यों रोका गया था. उनकी राह में रोड़े क्यों अटकाए गए थे.