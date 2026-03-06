हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBhilwara News: सर्विस रिवॉल्वर अनलोड के दौरान ASI की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस

Bhilwara News: सर्विस रिवॉल्वर अनलोड के दौरान ASI की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस

Bhilwara News in Hindi: भीलवाड़ा में एएसआई महावीर सिंह की सर्विस रिवॉल्वर अनलोड करते समय चली गोली से मौत हो गई. सिर में गोली लगने से मौके पर ही निधन हुआ. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान प्रदेश के भीलवाड़ा में एक दुखद हादसे में पुलिस विभाग के एएसआई महावीर सिंह की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली लगने से मौत हो गई. एएसआई महावीर सिंह अपने घर पर सर्विस रिवॉल्वर को अनलोड करते समय हुए हादसे में अपनी जान गंवा बैठे. जानकारी के अनुसार, हाल ही में प्रमोशन के बाद वे एएसआई बने थे. इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे और उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया है. उनके पिता भी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं.

क्या है पूरा मामला

कोतवाली थाने में तैनात एएसआई महावीर सिंह रात की ड्यूटी खत्म कर सुबह करीब 8 बजे अपने घर लौटे थे. घर पहुंचने के बाद उन्होंने वर्दी बदली और अपनी सर्विस रिवॉल्वर को सुरक्षित रखने के लिए उसमें से कारतूस निकालने लगे. जब वे रिवॉल्वर से कारतूस निकाल रहे थे, तभी अचानक एक गोली चल गई. घटना के समय उनकी पत्नी भी वहीं मौजूद थीं, जो उनके लिए चाय लेकर आई थीं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारसमल जैन सहित अन्य अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल और एमओबी टीम को भी मौके पर बुलाया गया. मृतक एएसआई महावीर सिंह का शव पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है.

ये भी पढ़िए- ट्रेन के टॉयलेट में जिला जज की पत्नी की रहस्यमयी मौत, स्टेशन पर इंतजार करते रह गए पति

सिर में गोली लगने से एएसआई की मौक पर मौत

महावीर सिंह के चचेरे भाई तेज प्रताप सिंह ने कहा कि वे मेरे बड़े भाई जैसे थे और बेहद बहादुर पुलिस अधिकारी थे. वे रात को ड्यूटी पर थे और सुबह करीब आठ बजे पुलिस ग्रुप में मैसेज भी किया था. इसके बाद घर पहुंचे और कपड़े बदलने के बाद अपनी सर्विस रिवॉल्वर को अनलोड करने लगे. उन्होंने तीन कारतूस निकालकर बैग में रख दिए थे और चौथा कारतूस निकालते समय अचानक फायर हो गया. दुर्भाग्य से गोली सीधे उनके सिर में जा लगी. उस समय उनकी पत्नी चाय लेकर कमरे में पहुंची थीं. महावीर सिंह कह रहे थे कि घर में लोडेड गन रखना ठीक नहीं है, इसलिए वे कारतूस निकाल रहे थे.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

वहीं सीओ सिटी सज्जन सिंह ने कहा कि सुबह सूचना मिली थी कि थाना कोतवाली में तैनात एएसआई महावीर सिंह ड्यूटी से घर लौटने के बाद अपने घर पर मृत पाए गए. सूचना मिलते ही एफएसएल टीम, एमओबी टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना प्रतीत हो रहा है. हालांकि मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़िए- Himachal: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने भरा नामांकन, BJP ने नहीं उतारा उम्मीदवार

About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Bhilwara News Rajasthan News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Bhilwara News: सर्विस रिवॉल्वर अनलोड के दौरान ASI की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस
भीलवाड़ा: सर्विस रिवॉल्वर अनलोड के दौरान ASI की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस
राजस्थान
UPSC Topper 2026 Anuj Agnihotri को सीएम भजन लाल शर्मा ने दी बधाई, कहा- आपकी उपलब्धि...
UPSC Topper 2026 Anuj Agnihotri को सीएम भजन लाल शर्मा ने दी बधाई, कहा- आपकी उपलब्धि...
राजस्थान
ट्रेन के टॉयलेट में जिला जज की पत्नी की रहस्यमयी मौत, स्टेशन पर इंतजार करते रह गए पति
ट्रेन के टॉयलेट में जिला जज की पत्नी की रहस्यमयी मौत, स्टेशन पर इंतजार करते रह गए पति
राजस्थान
Jodhpur News: बैन के बावजूद स्पा सेंटर में पार्टी, महिलाएं बोलीं 'होली मनाने...'
जोधपुर: बैन के बावजूद स्पा सेंटर में पार्टी, महिलाएं बोलीं 'होली मनाने...'
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP ने 9-10 मार्च को अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा
BJP ने 9-10 मार्च को अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा
हरियाणा
UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
UPSC रिजल्ट: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बॉलीवुड
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
क्रिकेट
पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर ने फिर मार दिया ताना, अभिषेक शर्मा पर दिया भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा
पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर ने फिर मार दिया ताना, अभिषेक शर्मा पर दिया भड़काऊ बयान
इंडिया
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
ट्रेंडिंग
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
लाइफस्टाइल
Alcohol And Erectile Dysfunction: क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget