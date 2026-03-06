Bhilwara News: सर्विस रिवॉल्वर अनलोड के दौरान ASI की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस

राजस्थान प्रदेश के भीलवाड़ा में एक दुखद हादसे में पुलिस विभाग के एएसआई महावीर सिंह की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली लगने से मौत हो गई. एएसआई महावीर सिंह अपने घर पर सर्विस रिवॉल्वर को अनलोड करते समय हुए हादसे में अपनी जान गंवा बैठे. जानकारी के अनुसार, हाल ही में प्रमोशन के बाद वे एएसआई बने थे. इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे और उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया है. उनके पिता भी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं.

क्या है पूरा मामला

कोतवाली थाने में तैनात एएसआई महावीर सिंह रात की ड्यूटी खत्म कर सुबह करीब 8 बजे अपने घर लौटे थे. घर पहुंचने के बाद उन्होंने वर्दी बदली और अपनी सर्विस रिवॉल्वर को सुरक्षित रखने के लिए उसमें से कारतूस निकालने लगे. जब वे रिवॉल्वर से कारतूस निकाल रहे थे, तभी अचानक एक गोली चल गई. घटना के समय उनकी पत्नी भी वहीं मौजूद थीं, जो उनके लिए चाय लेकर आई थीं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारसमल जैन सहित अन्य अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल और एमओबी टीम को भी मौके पर बुलाया गया. मृतक एएसआई महावीर सिंह का शव पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है.

सिर में गोली लगने से एएसआई की मौक पर मौत

महावीर सिंह के चचेरे भाई तेज प्रताप सिंह ने कहा कि वे मेरे बड़े भाई जैसे थे और बेहद बहादुर पुलिस अधिकारी थे. वे रात को ड्यूटी पर थे और सुबह करीब आठ बजे पुलिस ग्रुप में मैसेज भी किया था. इसके बाद घर पहुंचे और कपड़े बदलने के बाद अपनी सर्विस रिवॉल्वर को अनलोड करने लगे. उन्होंने तीन कारतूस निकालकर बैग में रख दिए थे और चौथा कारतूस निकालते समय अचानक फायर हो गया. दुर्भाग्य से गोली सीधे उनके सिर में जा लगी. उस समय उनकी पत्नी चाय लेकर कमरे में पहुंची थीं. महावीर सिंह कह रहे थे कि घर में लोडेड गन रखना ठीक नहीं है, इसलिए वे कारतूस निकाल रहे थे.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

वहीं सीओ सिटी सज्जन सिंह ने कहा कि सुबह सूचना मिली थी कि थाना कोतवाली में तैनात एएसआई महावीर सिंह ड्यूटी से घर लौटने के बाद अपने घर पर मृत पाए गए. सूचना मिलते ही एफएसएल टीम, एमओबी टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना प्रतीत हो रहा है. हालांकि मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

