Himachal: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने भरा नामांकन, BJP ने नहीं उतारा उम्मीदवार

Himachal: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने भरा नामांकन, BJP ने नहीं उतारा उम्मीदवार

Himachal Rajya Sabha Elections: राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अनुराग शर्मा का नामांकन दाखिल किया है. मगर, इस बार बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है, इसलिए अनुराग शर्मा ही राज्यसभा जाएंगे.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 05 Mar 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है. उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री और कांग्रेस के सदस्य मौजूद रहे. विधानसभा सचिव यशपाल के समक्ष अनुराग शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया.

बीजेपी ने राज्यसभा के लिए नहीं दिया कोई उम्मीदवार

इस बार बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं दिया है, जिससे साफ है कि अनुराग शर्मा राज्यसभा जाएंगे. पहले 11 बजे नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में अचानक फैसला बदल दिया गया. मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू दोपहर 2 बजकर 23 मिनट पर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की और 2 बजकर 40 मिनट नामांकन दाखिल करने पहुंच गए. यानी करीब साढ़े तीन घंटे बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद नामांकन दाखिल किया गया.

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने आम आदमी को राज्यसभा का टिकट दिया है. कांग्रेस में कोई भी आम कार्यकर्ता यहां तक पहुंच सकता है. बीजेपी के उम्मीदवार न खड़ा करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बीजेपी उम्मीदवार दे भी देती तो बुरी तरह हारती. क्योंकि उनके सभी सदस्य निष्ठावान है जो बिकाऊ थे वह पार्टी छोड़कर पिछली बार ही चले गए हैं.

'मुझे आशा नहीं थी कि मैं राज्यसभा से उम्मीदवार बनूंगा'- अनुराग शर्मा

राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के बाद प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने इस जिम्मेदारी के आलाकमान का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि' मुझे आशा नहीं थी कि उन्हें राज्यसभा में उम्मीदवार बनाएंगे. मैं NSUI से कांग्रेस से जुड़ा हूं, कांग्रेस आलाकमान ने आम कार्यकर्ता को टिकट दी है, उससे सारे देश में संदेश जाएगा. प्रदेश के हितों की आवाज बुलंद करेंगे. संसद में बेरोजगारों और RDG की बातों को जोरों से उठाया जाएगा'. उन्होंने बताया कि होली के दिन उन्हें कांग्रेस आलाकमान से फोन आया था, जो मेरे लिए भावुक क्षण था.

इसी बहाने कांग्रेस ने प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक जिला कांगड़ा को साधने की कोशिश की है. कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा 15 विधानसभा सीट हैं, यही से सत्ता की दिशा और दशा तय होती है. 15 सीटों में 11 सीट कांग्रेस के खाते में है जबकि 4 सीट बीजेपी के पास हैं.

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Published at : 05 Mar 2026 04:32 PM (IST)
Rajya Sabha Elections SUKHVINDER SINGH SUKHU HImachal Pradesh News
