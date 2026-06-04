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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानDungarpur News: डूंगरपुर में 'ऑपरेशन त्रिनेत्र', खेत में लहलहा रही थी गांजे की फसल, बुजुर्ग तस्कर गिरफ्तार

Dungarpur News: डूंगरपुर में 'ऑपरेशन त्रिनेत्र', खेत में लहलहा रही थी गांजे की फसल, बुजुर्ग तस्कर गिरफ्तार

Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर पुलिस ने 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए खेत में लहलहाती गांजे की अवैध फसल पकड़ी है. 4 किलो से ज्यादा गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

By : सादिक़ अली, डूंगरपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 11:15 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार जारी है. जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत वरदा थाना पुलिस और जिला विशेष टीम (DST) को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने एक खेत में अवैध रूप से उगाई जा रही गांजे की लहलहाती फसल को जब्त किया है. मौके से भारी मात्रा में गांजे के पौधे और सूखा गांजा बरामद कर एक बुजुर्ग आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

डूंगरपुर जिले में नशे के काले कारोबार पर पुलिस की 'तीसरी आंख' का पहरा सख्त हो गया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींवसिंह और वृत्ताधिकारी (सागवाड़ा) रूपसिंह के नेतृत्व में वरदा थानाधिकारी रिजवान खान और डीएसटी टीम को एक पुख्ता मुखबिर सूचना मिली थी.

सूचना में बताया गया कि हिराता फला कोठारीया गांव में एक व्यक्ति अपने घर के पास ही खेत में गांजे की अवैध खेती कर रहा है. सटीक जानकारी मिलते ही पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने तुरंत गांव पहुंचकर खेत की घेराबंदी की. जब पुलिस ने तलाशी ली, तो खेत में गांजे के पौधे लहलहाते हुए देखकर खुद पुलिस टीम भी हैरान रह गई.

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50 पौधे और सूखा गांजा बरामद, 75 हजार है कीमत

पुलिस ने मौके से सुखाने के लिए रखा हुआ 558 ग्राम सूखा गांजा और खेत में उगे हुए 50 नग गांजे के छोटे-बड़े हरे पौधे बरामद किए. जब टीम ने मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे की मदद से इसका वजन किया, तो गांजे का कुल वजन 4 किलो 210 ग्राम पाया गया. जब्त किए गए इस गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 75 हजार रुपये आंकी गई है.

सप्लाई नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने इस मामले में खेत के मालिक और मुख्य आरोपी बुजुर्ग थावरचन्द को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने इस अवैध खेती को अपना होना स्वीकार कर लिया है. पुलिस अब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है कि वह यह गांजा किन-किन लोगों को सप्लाई करता था और इस काले कारोबार में उसके साथ और कौन लोग जुड़े हैं. पुलिस का मानना है कि इस पूछताछ के बाद इलाके के कई और बड़े नशा तस्करों के नामों का खुलासा हो सकता है.

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Published at : 04 Jun 2026 11:15 PM (IST)
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