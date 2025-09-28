राजस्थान: भरतपुर में धर्म परिवर्तन का खेल, बजरंग दल की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस

राजस्थान सरकार ने चाहे धर्मान्तरण निरोधक कानून बना दिया है. लेकिन कानून बनने के बाद भी धर्मान्तरण की घटनाएं लगातार हो रही है. भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने आज एक धर्मान्तरण केंद्र को पकड़ा है जहां हिन्दू लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कीजै रही थी.

सूचना मिलने के बाद पुलिस धर्मान्तरण केंद्र पर पहुंची और दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. धर्मान्तरण केंद्र पर आई महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया और आरोप लगाया की मंदिरों में पाप हो रहे है वहां पुलिस नहीं जाति लेकिन यहाँ हम शांति के लिए प्रार्थना करते है तो पुलिस आ गई.

बजरंग दल की टीम ने एक धर्मान्तरण केंद्र को पकड़ा

धर्मान्तरण केंद्र पर पुलिस आने की भनक लगते ही केंद्र पर मौजूद लगभग 50 लोग वहां से खिसक लिए. आज सेवर थाना क्षेत्र में कंजोली ओवरब्रिज के पास विजय हॉस्पिटल के पीछे बजरंग दल की टीम ने एक धर्मान्तरण केंद्र को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी गई. बताया गया है की धर्मान्तरण केंद्र पर हर रविवार को ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा चलती है जहां हिन्दू धर्म के लोगों को बुलाया जाता है. आज यहां लगभग 50 महिला - पुरुष और कई नाबालिग बच्चियां मौजूद थी.

मौके से मिले है ईसाई धर्म की कई किताबें और चिन्ह

सेवर थाना अधिकारी सतीश चंद शर्मा ने बताया कि एक प्रार्थना सभा चलने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है. यहां सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है. कार्रवाई और जांच की जा रही है. जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसे ही जांच कर क़ानूनी कार्यवाईकी जाएगी. अभी हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया. मौके से ईसाई धर्म की कई किताबें और चिन्ह मिले है.