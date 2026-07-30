मदन राठौड़ का विवादित बयान, 'जंतर मंतर पर कांग्रेस वाले फेंक रहे थे पत्थर'
Jaipur News: जंतर मंतर पर हुए युवाओं के प्रदर्शन को लेकर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने बयान में हंगामा और पथराव करने वालों को कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता बताया है.
जंतर मंतर पर हुए युवाओं के प्रदर्शन को लेकर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने एक विवादित बयान दे डाला है. मदन राठौड़ ने अपने बयान में हंगामा और पथराव करने वालों को कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता बताया है.
संसद में एंटी पेपर लीक कानून पर चर्चा के दौरान हंगामें को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उनकी सभी मांगें मान ली गईं. मंत्री से इस्तीफे तक ले लिया गया तो अब वो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है. केवल हंगामा करना जानती है. जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है.
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मदन राठौड़ ने कहा- कांग्रेस का युवा गाली बकता है
मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है, लेकिन आपने तो देखा ही होगा कि जंतर मंतर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से पत्थर फेंक रहे थे और किस तरह से गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का युवा गाली बकता है और भारत को तोड़ने की भाषा बोलता है. राजस्थान के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस अगर अपने ऐसे युवाओं को मौका देगी तो जनता खुद ही उन्हें करारा सबक सिखा देगी.
'बीजेपी के युवा चरित्रवान और राष्ट्रभक्त'
बीजेपी के युवाओ पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के युवाओं में बड़ा फर्क है. बीजेपी का युवा चरित्रवान और राष्ट्रभक्त है. नेशन फर्स्ट की भावना से काम करता है. कांग्रेस का युवा जंतर मंतर पर पत्थर चलाकर माहौल बिगाड़ने का काम करता है.
कांग्रेस ने बयान पर जताई आपत्ती
अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के इस बयान पर कड़ा एतराज जताया है. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही है. ऐसा लगता है कि मदन राठौड़ को उनका विवादित बयान आगे चलकर भारी पड़ने वाला है.
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