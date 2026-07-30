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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानछात्र संघ चुनाव की मांग के बीच टंकी पर चढ़े NSUI के 3 स्टूडेंट, मचा हड़कंप

छात्र संघ चुनाव की मांग के बीच टंकी पर चढ़े NSUI के 3 स्टूडेंट, मचा हड़कंप

Rajasthan News: छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के तीन छात्र फिल्म शोले के वीरू बन गए हैं. इस बीच छात्र संगठन एनएसयूआई के तीन छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Jul 2026 10:37 AM (IST)
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राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया. दरअसल छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के तीन छात्र फिल्म शोले के वीरू बन गए हैं. इस बीच कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई के तीन छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं.
 
तीनों छात्र जयपुर के टोंक रोड स्थित पुलिया के पास पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी दे रहे हैं. राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई के प्रभारी विजयपाल कुड़ी के साथ ही संगठन से जुड़ी हुई वियना जाट और छात्र नेता कौशन खान पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं. जिससे पुलिस महकमें में खलबली मच गई.

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4 साल से नहीं हुए हैं छात्र संघ चुनाव

बता दें कि राजस्थान में पिछले 4 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं. टंकी पर चढ़े छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव की मांग के साथ ही जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है. टंकी पर चढे छात्र नेताओं के हाथ में इस मांग को लेकर पोस्टर दिखाई दे रहा है.

छात्रों ने जारी किया वीडियो

टंकी पर चढ़कर विरोध कर रहे छात्रों ने अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इस घटना के बाद आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई है. पुलिस छात्र नेताओं को समझा बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश में लगी हुई है. पुलिस द्वारा पानी की टंकी के नीचे चारों तरफ नेट लगाया जा रहा है, ताकि अगर छात्र टंकी से छलांग लगाते हैं तो जाल में फंस जाएं.

टंकी के आसपास लगाया गया जाल

जाल लगाने की वजह यह है कि ऊपर से कूदने पर छात्रों को कोई नुकसान ना हो और उन्हें बचाया जा सके. बताया जा रहा है कि तीनों छात्र नेता सुबह करीब 8:00 बजे से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं. छात्र नेताओं के इस हाई-वोल्टेज ड्रामे से पुलिस-प्रशासन के हाथ-पैर फूल गए हैं. प्रशासन की तरफ से लगातार छात्रों को समझाने के प्रयास जारी हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 30 Jul 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police NSUI RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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