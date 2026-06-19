राजस्थान की राजनीति में शुक्रवार (19 जून) को उस समय नया मोड़ आ गया जब कृषि विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा खुद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के दफ्तर पहुंच गए. अपनी ही सरकार की जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मंत्री ने कहा कि एसीबी उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है. इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि या तो उन्हें तुरंत क्लीन चिट दी जाए या फिर गिरफ्तार किया जाए.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा नकली बीज फैक्ट्रियों में उगाही के लिए की गई कथित छापेमारी के मामले में अपनी गिरफ्तारी देने एसीबी दफ्तर पहुंचे. हालांकि उनके खिलाफ न तो कोई एफआईआर दर्ज है और न ही जांच एजेंसी ने उन्हें अभी तक आरोपी माना है. इसके बावजूद मंत्री का खुद एसीबी कार्यालय पहुंचना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

Rajasthan News: बाड़मेर पुलिस ने खोला ब्लाइंड मर्डर का राज, कातिल पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

‘डॉक्टर और मंत्री’ वाले बयान पर जताई नाराजगी

एसीबी दफ्तर पहुंचकर मीडिया से बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि एंटी करप्शन ब्यूरो एक साजिश के तहत उनकी छवि खराब कर रहा है. उन्होंने कहा कि एक एफआईआर दर्ज होने के बाद मीडिया को यह जानकारी दी गई कि मामले में एक डॉक्टर और मंत्री की भूमिका है.

मीणा ने कहा कि वह डॉक्टर भी हैं और मंत्री भी हैं, ऐसे में लोगों का शक सीधे उन पर जा रहा है. मंत्री का आरोप है कि एसीबी के इस बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जानबूझकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है.

एसीबी की मंशा पर उठाए सवाल

किरोड़ी लाल मीणा ने एसीबी की कार्यप्रणाली और मंशा दोनों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि एसीबी किसी दबाव में काम कर रही है और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है. मंत्री का कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए यह पूरा घटनाक्रम तैयार किया गया है.

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के किसी सीटिंग जज से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके.

मंत्री ने साफ कहा कि जब तक एसीबी के अधिकारी इस मामले में सफाई नहीं देते, तब तक वह एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर से वापस नहीं जाएंगे. खबर लिखे जाने तक वह करीब आधे घंटे से अधिक समय से एसीबी कार्यालय में मौजूद थे.

सियासी ड्रामेबाजी या फिर साजिश?

एक तरफ मंत्री का अपनी ही सरकार की जांच एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाना और दूसरी तरफ बिना किसी एफआईआर के गिरफ्तारी देने पहुंच जाना कई सवाल खड़े कर रहा है. हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर उनके खिलाफ साजिश कौन रच रहा है.

राजनीतिक जानकार कृषि मंत्री के इस कदम को राजस्थान में सत्ता के भीतर चल रही खींचतान से जोड़कर भी देख रहे हैं. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या मंत्री लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए सियासी दबाव बना रहे हैं या फिर वास्तव में उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है.

पहले भी छापेमारियों को लेकर उठते रहे हैं सवाल

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा पिछले कई महीनों से राजस्थान के अलग-अलग जिलों में खुद छापेमारी कर रहे हैं. उनकी इन कार्रवाइयों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. विपक्ष कई बार यह मुद्दा उठा चुका है कि मंत्री की छापेमारियों के बावजूद अब तक किसी के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई.

'उनको केरल जाना चाहिए था जहां...', राहुल गांधी के कोटा दौरे पर राजस्थान BJP अध्यक्ष का बड़ा बयान

करीब दो सप्ताह पहले कृषि विभाग के राज्य बीज निगम के तत्कालीन एमडी जुगल किशोर और उनके सहयोगी को लाखों रुपये के साथ पकड़ा गया था. यह कार्रवाई भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने ही की थी.

आरोप लगाया गया था कि जुगल किशोर मंत्री द्वारा पकड़े गए नकली बीज माफियाओं और कारोबारियों को क्लीन चिट दिलाने के नाम पर पैसे लेते थे.