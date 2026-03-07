Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में पास हुआ डिस्टर्ब एरिया बिल, विपक्ष ने किया वॉकआउट
Rajasthan News In Hindi: बिल पास होने के समय कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया था. हालांकि कांग्रेस के विधायकों ने बहस में हिस्सा लिया था. कांग्रेस पार्टी ने बिल का जमकर विरोध किया था.
राजस्थान विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल ध्वनि मत पास हो गया है. शुक्रवार (6 मार्च) की देर रात तक चले सदन में बहस के बाद डिस्टर्ब एरिया बिल पास किया गया है. बिल पास होने के समय कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया था.
हालांकि कांग्रेस के विधायकों ने बहस में हिस्सा लिया था. कांग्रेस पार्टी ने बिल का जमकर विरोध किया था. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में बहस में हिस्सा लेते हुए कहा था कि 2028 में कांग्रेस की सरकार आने पर इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा.
ध्वनि मत से पारित हुई बिल
विधानसभा में 'द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्यूवेबल प्रापर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्राम प्रीमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026' बिल पारित किया गया. राज्य के गवर्नर की मंजूरी के बाद अब यह बिल कानून बन जाएगा.
इसके तहत डिस्टर्ब एरियाज में एडीएम या एसडीएम की मंजूरी के बिना कोई भी प्रॉपर्टी ना तो खरीदी जा सकती है और ना बेची जा सकती है और ना ही उसकी रजिस्ट्री हो सकेगी.
कांग्रेस ने बिल को लेकर लगाया आरोप
कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि कानून के बहाने धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाएगा. कांग्रेस के वोटों वाले इलाकों को ही डिस्टर्ब एरियाज घोषित किया जाएगा. बीजेपी के विधायक इस बिल के पास होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जता रहे हैं.
कांग्रेस के तमाम आरोपों और वॉकआउट के बावजूद यह बिल विधानसभा मे पेश होने के बाद पारित हो गया है. जिसे सिर्फ राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत है. इसके बाद यह बिल जल्द ही कानून बन जाएगा. फिलहाल बिल को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा जोरो पर हैं. इस बिल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इसके जरिए कितनी सही साबित हो सकती है.
Nagaur News: सदन में उठे भ्रष्टाचार के आरोप, किलक के आरोपों पर मिर्धा ने साधा निशाना
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL