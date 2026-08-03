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राजस्थान में निकाय चुनाव लड़ेगी RPI, रामदास अठावले का ऐलान

Rajasthan News In Hindi: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 03 Aug 2026 05:34 PM (IST)
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राजस्थान के नगर निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, जहां सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी और उनकी पार्टी बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत काम किया है और मुझे पिछले 13 वर्षों से मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है.

पेपर लीक मामले और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे दीपके उनके निवास तक भी पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी छात्रों को माफ करने और किसी भी छात्र के खिलाफ मामला दर्ज न करने के निर्देश दिए. मानव संसाधन (HRD) मंत्री ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन उनका निवेदन है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. 

लाठीचार्ज का समर्थन नहीं- अठावले

अठावले ने कहा कि सरकार ने इस मामले में कठोर कानून बनाया है और छात्रों की सभी मांगें मान ली गई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि एक लड़की ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे भी माफ कर दिया. वह स्वयं भी आंदोलन करके यहां तक पहुंचे हैं और उन्हें पता है कि लाठीचार्ज यूं ही नहीं होता. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह लाठीचार्ज का समर्थन नहीं करते, लेकिन संसद भवन तक मार्च करना भी उचित नहीं था. उनके अनुसार प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ भी हुई और जिन पुलिसकर्मियों से गलती हुई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

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'ममता-अखिलेश में सरकार बदलने की ताकत नहीं'

विपक्ष पर निशाना साधते हुए रामदास अठावले ने कहा कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव में इतनी ताकत नहीं है कि वे सरकार बदल दें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं. मुद्रा लोन योजना से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और 10 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को हराने की ताकत एनडीए में है. उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया, जबकि उन्हें पहले से पता था कि छात्र भी वहां प्रदर्शन करने वाले हैं.

'राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों का किया प्रयोग'

राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस सौंपा है. उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने संसद में असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ निराधार आरोप लगाए. अठावले ने कहा कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तब वह खुद भी सदन में मौजूद थे. राहुल गांधी ने संसद में बोला कि अमित शाह ने फायरिंग के आदेश दिए थे, जो पूरी तरह गलत है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा जवाहरलाल नेहरू को 'अय्याश' कहे जाने के सवाल पर भी रामदास अठावले ने कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना गलत है.

'पहलवानों को अखाड़े में लड़ना चाहिए'

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पहलवानों के प्रदर्शन का समर्थन किया था. पहलवानों को अखाड़े में लड़ना चाहिए. कानून ने जो फैसला किया है, वह सही होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि पहलवानों की जायज मांगों पर भी विचार किया जाना चाहिए. लेकिन अब जो कानूनी फैसला आया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए.

तस्लीमा नसरीन पर क्या बोले?

बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन द्वारा भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) का समर्थन किए जाने पर रामदास अठावले ने कहा कि बांग्लादेश में कानून बनाना भारत के हाथ में नहीं है. हालांकि उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को यह समझना चाहिए कि समान नागरिक संहिता किसी के खिलाफ नहीं है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 03 Aug 2026 05:34 PM (IST)
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RAMDAS ATHAWALE RAJASTHAN NEWS
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