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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट जगह पर नहीं होगें सरकारी कार्यक्रम, कांग्रेस ने उठाए सवाल

Rajasthan News In Hindi: सरकार की दलील है कि फिजूल खर्ची रोकने और सरकारी भवनों की उपयोगिता बढ़ाने के मकसद से यह फैसला लिया गया है. वहीं कांग्रेस ने सरकार पर आरोप मढ़ दिए हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Apr 2026 07:22 AM (IST)
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राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने राज्य में आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों को अब सिर्फ सरकारी भवनों में ही आयोजित करने का फैसला किया है. होटल या दूसरी प्राइवेट जगह पर कार्यक्रम आयोजित कराए जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सरकार के इस फैसले पर अब राज्य में सियासी संग्राम छिड़ गया है. 

सरकार की दलील है कि फिजूल खर्ची रोकने और सरकारी भवनों की उपयोगिता बढ़ाने के मकसद से यह फैसला लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि राज्य की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल हो चुकी है और आने वाले दिनों में राजस्थान को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है. 

सरकारी जगह पर आयोजित होंगे कार्यक्रम

राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों यह फरमान जारी किया था कि राज्य के सरकारी विभाग अब किसी भी तरह के कार्यक्रम को सरकारी जगह पर ही आयोजित करेंगे. महंगे होटल या दूसरे प्राइवेट जगहों पर कार्यक्रम नहीं कराए जा सकेंगे. बेहद जरूरी होने पर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी से मंजूरी लेनी होगी. 

इसके पीछे दलील यह दी गई कि हर तरह के कार्यक्रम के लिए सरकारी बिल्डिंग्स और दूसरे कार्यक्रम स्थल मौजूद है. बाहर कार्यक्रम आयोजित कराए जाने पर काफी पैसे खर्च होते हैं. सरकारी रकम का दुरुपयोग रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है. 

सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री रोज सरकारी खर्च पर हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा करते हैं. इस पर भी रोजाना लाखों रुपए खर्च होते हैं. पहले उसे बंद किया जाना चाहिए. राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक रफीक खान का कहना है कि इस फैसले से यह साफ है कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. 

उन्होंने कहा कि सरकारी खजाना खाली हो चुका है. आने वाले दिनों में आर्थिक संकट से जुड़े और भी फैसले लिए जा सकते हैं. उनका कहना है कि सरकारी रकम का दुरुपयोग तो उचित है. उस पर कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन सरकार को वित्तीय हालत पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए. 

मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने किया पलटवार

दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार जनता के पैसे का सदुपयोग करना चाहती है, इसलिए यह फैसला लिया गया है. कांग्रेस के आरोप निराधार हैं. उनके मुताबिक सरकारी रकम का दुरुपयोग तो कांग्रेस के अशोक गहलोत के राज में होता था. परिवार वालों पर सरकारी खजाना खोलने वाले लोगों को अनर्गल आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है. 

ये भी पढ़ें: भिवाड़ी: वेतन वृद्धि को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन जारी, कंपनी के बाहर हड़ताल पर बैठे मजदूर

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Published at : 15 Apr 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
CONGRESS BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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