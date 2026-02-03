हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'पहले भी मुख्यमंत्री मुझे रोक रहे थे, लेकिन आज मैं...', कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के बयान से मची हलचल

Rajasthan News: हरीश चौधरी मैवाराम जैन और अमीन खान की कांग्रेस में वापसी को लेकर नाराज थे. ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि चौधरी का निशाना कांग्रेस के एक बड़े नेता पर है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Feb 2026 07:35 PM (IST)
राजस्थान विधानसभा के पांचवें सत्र के दौरान मंगलवार (3 फरवरी) हरीश चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने इशारों इशारों में बड़ा सियासी बयान दे डाला. उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है.

दरअसल मंगलवार (3 फरवरी) हरीश चौधरी विधानसभा में बोल रहे थे. इस दौरान उन्होंने बाड़मेर और बालोतरा जिले में हुए परिसीमन को लेकर कहा, "मुख्यमंत्री जी आप बाड़मेर और बालोतरा को अलग करके क्या हरीश चौधरी को रोक लोगे? पहले भी कई मुख्यमंत्री रोक रहे थे, थार की जनता चाहेगी तो भविष्य में भी हरीश चौधरी आएगा."

क्या हैं इसके सियासी मायने?

बता दें हरीश चौधरी बायतु सीट से विधायक हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भी हैं. मंगलवार को हरीश चौधरी का यह बयान अब फिर से थार की राजनीति में उबाल ला सकता है. इसके पीछे बड़ी वजह पिछले दिनों जैसलमेर बाड़मेर के नेताओं की कांग्रेस में फिर से वापसी से जोड़कर देखी जा रही है. 

मैवाराम जैन-अमीन खान की कांग्रेस में वापसी से थे नाराज

मैवाराम जैन और अमीन खान की कांग्रेस में वापसी को लेकर हरीश चौधरी ने नाराजगी जाहिर की थी. अमीन खान पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने का आरोप था तो वहीं मेवाराम जैन को आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के चलते पार्टी से बाहर किया गया था. इसके बावजूद बीते दिनों दोनों ही नेताओं की फिर से कांग्रेस में वापसी हुई.

गहलोत गुट के माने जाते हैं दोनों नेता

बाड़मेर जैसलमेर जिले की कांग्रेस में आपसी टकराव की बात कोई छुपी हुई नहीं है, ऐसे में इन दोनों नेताओं की वापसी के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका मानी जाती है. हरीश चौधरी इन दोनों नेताओं की वापसी के समर्थन में नहीं थे, अमीन खान और मैवाराम जैन दोनों को अशोक गहलोत गुट का माना जाता है.

अब हरीश चौधरी का ये बयान कि उन्हें एक पूर्व मुख्यमंत्री भी विधानसभा नहीं पहुंचने देना चाहते थे, सियासी जानकार उनके इस इशारों को अशोक गहलोत से जोड़कर देख रहे हैं. फिलहाल कांग्रेस के अंदरखाने क्या चल रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 03 Feb 2026 07:34 PM (IST)
Harish Chaudhary Rajasthan News CONGRESS
