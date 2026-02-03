'मंत्री मदन दिलावर पद छोड़कर खुद चराएं गाय', कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार को भी घेरा

राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज विभाग के मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेरोजगारों को गाय चराने का काम शुरू किए जाने की नसीहत दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा में ये मुद्दा उठाया.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह बेहद शर्मानाक बयान था. शिक्षा और पंचायती राज विभाग के मंत्री मदन दिलावर को चाहिए कि वह पद छोड़कर खुद यह काम शुरू कर दें. वह शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार तो कर नहीं पा रहे हैं, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और खराब कर रहे हैं.

खुद गाय चराने का काम करें मदन दिलावर- कांग्रेस

टीकाराम जूली ने आगे कहा, "ऐसे में उन्हें चाहिए कि वह खुद गाय चराने का काम शुरू कर दें. राजस्थान की मौजूदा सरकार ना तो शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर पा रही है और ना ही लोगों को रोजगार मुहैया करा पा रही है, ऐसे में इस तरह के बयान आना स्वाभाविक है. इस तरह का बयान नाकामी को दिखाने वाला है."

मदन दिलावर ने युवाओं को दी थी गाय चराने की नसीहत

बता दें कि कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने अब बेरोजगार युवाओं को गाय चराने की नसीहत दी थी. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी लोग गाय चराने का काम करेंगे, उन्हें हर महीने दस हजार रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा.

मंत्री मदन दिलावर ने इसके पीछे ये दलील थी कि गाय चराने का काम करके लोग न सिर्फ हर महीने दस हजार रुपये कमाएंगे, बल्कि हर साल उसका गोबर बेचकर 25 से 30 हजार रुपए अलग से भी हासिल कर सकते हैं.