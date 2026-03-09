Barmer News: जिला न्यायालय को उड़ाने की धमकी से हड़कंप, खाली कराया गया कोर्ट

राजस्थान के भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर जिले में जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. धमकी भरा ईमेल मिलने की सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंची और पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाकर डॉग स्क्वायड व बम निरोधक दस्ते की मदद से गहन जांच शुरू की गई. इस दौरान करीब 2 घंटे तक अदालतों का कामकाज भी प्रभावित रहा. हालांकि जांच के दौरान अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. इसके अलावा नागौर कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, वहां भी बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है और कोर्ट खाली कराया गया है.

बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि देर रात जिला एवं सेशन न्यायाधीश की सरकारी ईमेल आईडी पर सौरभ बिस्वास नाम से धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ. इस मेल में कोर्ट परिसर को साइनाइड गैस से भरे 14 बमों से उड़ाने की बात लिखी गई थी. उस समय जिला एवं सेशन न्यायाधीश अवकाश पर थे. सुबह जब कर्मचारियों ने ईमेल चेक किया तो मामले की जानकारी सामने आई, जिसके बाद एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को सूचना दी.

सघन तलाशी अभियान चलाया गया

सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और एहतियात के तौर पर पूरे न्यायालय परिसर को खाली करवाकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर की जांच की, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

पहले भी मिली धमकी

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि इससे पहले भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल आ चुका है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है. फिलहाल यह ईमेल कहां से भेजा गया है, इसका पता नहीं लग पाया है. मामले की रिपोर्ट एटीएस के उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, वहीं डीसीआरबी की टीम को भी सक्रिय कर ईमेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

तमिलनाडु पुलिस की मामला उठाया मेल में

धमकी भरे ईमेल में लिखा गया है कि जब कोर्ट बेगुनाह लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकता तो उसका क्या फायदा. मेल में आतंकी अजमल कसाब का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि कसाब आतंकी था, जिसे इज्जत के साथ पकड़ा गया, जबकि तमिलनाडु के अजीत कुमार को वहां की पुलिस ने अवैध तरीके से पीट-पीट कर मार डाला.