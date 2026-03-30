हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकांग्रेस नेता फतेह खान को हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, PM नरेंद्र मोदी से जुड़ा है मामला

कांग्रेस नेता फतेह खान को हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, PM नरेंद्र मोदी से जुड़ा है मामला

Barmer News In Hindi: बाड़मेर के कांग्रेस नेता फतेह खान को विवादित बयान मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मामला आपराधिक नहीं बनता.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 30 Mar 2026 09:23 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान कांग्रेस के नेता फतेह खान के लिए राहत की खबर है, हाई कोर्ट ने उन्हें एक विवादित बयान के मामले में बड़ी राहत देते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में यह मामला कोई आपराधिक नहीं बनता है. 

बता दें कि कांग्रेस नेता फतेह खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की थी. जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो इस पर सुनवाई के बाद उन्हें राहत मिल गई है, अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

किस बयान के बाद बढ़ा विवाद?

दरअसल, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान ने कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जबरन उठाकर ले जाने जैसी कार्रवाई की, वैसे ही भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसा हो सकता है।.इस बयान के सामने आने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया.

केस दर्ज और हाईकोर्ट का दरवाजा

बयान को लेकर फतेह खान के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी. राहत पाने के लिए उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. जोधपुर बेंच में जस्टिस मुनुरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उनके पक्ष को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया.

कोर्ट की टिप्पणी और आगे की जांच

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपों में ऐसा कोई गंभीर आपराधिक तत्व नजर नहीं आता, जिससे तत्काल गिरफ्तारी जरूरी हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक बयानों को सीधे आपराधिक श्रेणी में रखना उचित नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है. हालांकि, अदालत ने पुलिस को जांच जारी रखने की अनुमति दी है, जबकि फतेह खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है.

और पढ़ें
Published at : 30 Mar 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Barmer News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
कांग्रेस नेता फतेह खान को हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, PM नरेंद्र मोदी से जुड़ा है मामला
कांग्रेस नेता फतेह खान को हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, PM नरेंद्र मोदी से जुड़ा है मामला
राजस्थान
जयपुर में LPG भरवाने के लिए गाड़ियों की 2km लंबी लाइन, 5 घंटे बाद ही मिल पा रहा तेल
जयपुर में LPG भरवाने के लिए गाड़ियों की 2km लंबी लाइन, 5 घंटे बाद ही मिल पा रहा तेल
राजस्थान
Bhilwara News: भांजे को बचाने नदी में कूदे मामा की डूबने से मौत, दो मौतों से गांव में पसरा मातम
भीलवाड़ा: भांजे को बचाने नदी में कूदे मामा की डूबने से मौत, दो मौतों से गांव में पसरा मातम
राजस्थान
Bikaner News: मन की बात में PM मोदी ने सराहा बीकानेर का अभय जैन ग्रंथालय, क्या है ज्ञान भारतम् मिशन?
मन की बात में PM मोदी ने सराहा बीकानेर का अभय जैन ग्रंथालय, क्या है ज्ञान भारतम् मिशन?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में प्रहार...वॉर रूम में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
UP News: प्रेमी के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका, शादी से इनकार पर किया ड्रामा | Pratapgarh
Chitra Tripathi: जाने युद्ध से किन देशों को हुआ बड़ा नुकसान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trumpa
Iran US Israel War: 30 दिन… फिर भी नहीं झुका ईरान | America | Trump | Big Breaking | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: अप्रैल भी रहेगा ठंडा, नहीं पड़ेगी गर्मी, IMD ने जारी किया अलर्ट, आज दिल्ली समेत देश में कहां-कहां होगी बारिश, जानें
अप्रैल भी रहेगा ठंडा, नहीं पड़ेगी गर्मी, IMD ने जारी किया अलर्ट, आज दिल्ली समेत देश में कहां-कहां होगी बारिश, जानें
दिल्ली NCR
दिल्ली: सिर और रीढ़ पर सिलेंडर से बार-बार किए वार, डेढ़ साल की बच्ची के सामने सुरेश ने की पत्नी की हत्या
दिल्ली: सिर और रीढ़ पर सिलेंडर से बार-बार किए वार, डेढ़ साल की बच्ची के सामने सुरेश ने की पत्नी की हत्या
विश्व
'वो जिंदा हैं या नहीं...' ट्रंप के इतना कहने के बाद मुज्तबा खामेनेई ने जारी किया नया बयान, किसे कहा थैंक्यू
'वो जिंदा हैं या नहीं...' ट्रंप के इतना कहने के बाद मुज्तबा खामेनेई ने जारी किया नया बयान, किसे कहा थैंक्यू
बॉलीवुड
सोनम कपूर और आनंद आहूजा दूसरी बार बने बेबी बॉय के पेरेंट्स, पोस्ट शेयर कर दी गुड न्यूज, लिखा- 'हमारा परिवार बड़ा हो गया'
सोनम कपूर और आनंद आहूजा दूसरी बार बने बेबी बॉय के पेरेंट्स, पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी
आईपीएल 2026
MI Vs KKR: मुंबई की जीत के बाद ये क्या बोल गए कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा- 'हम जब भी मैदान पर उतरे...'
MI Vs KKR: मुंबई की जीत के बाद ये क्या बोल गए कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा- 'हम जब भी मैदान पर उतरे...'
विश्व
खर्ग पर अमेरिका कब करेगा कब्जा? ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा
खर्ग पर अमेरिका कब करेगा कब्जा? ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया में तेल के सबसे बड़े बादशाह, जानें हर रिफाइनरी में कितनी बहती हैं तेल की नदियां?
ये हैं दुनिया में तेल के सबसे बड़े बादशाह, जानें हर रिफाइनरी में कितनी बहती हैं तेल की नदियां?
एग्रीकल्चर
खरीफ सीजन से पहले ऐसे शुरू करें खेत की तैयारी, ये काम करेंगे तो बढ़ेगा उत्पादन
खरीफ सीजन से पहले ऐसे शुरू करें खेत की तैयारी, ये काम करेंगे तो बढ़ेगा उत्पादन
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget