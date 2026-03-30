जयपुर में LPG भरवाने के लिए गाड़ियों की 2km लंबी लाइन, 5 घंटे बाद ही मिल पा रहा तेल

राजस्थान की राजधानी जयपुर से एलपीजी की किल्लत की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, पिंक सिटी जयपुर में एलपीजी को लेकर हालात अब बेकाबू से होते जा रहे हैं. लोगों को किसी तरह रसोई गैस तो मिल जा रही है, लेकिन एलपीजी से चलने वाले वाहनों को गैस पाने के लिए नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं.

हालात इतने खराब है कि कई पंप पर ऑटो वालों की करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है. ऑटो ड्राइवर्स को कभी 4 घंटे बाद तो कभी 6 घंटे बाद गैस मिल पाती है. कई पंप वालों ने तो वाहनों को दी जाने वाली गैस की मात्रा सीमित कर रखी है. इसके अलावा कीमतें भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है.

एलपीजी गैस के लिए लग गई 2KM लंबी लाइन

यह वीडियो जयपुर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके का है. यहां रविवार की शाम को एक पंप पर एलपीजी गैस लेने के लिए ऑटो रिक्शे की करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई. यह तीन तरफ से लगी हुई थी और एक ही पंप पर लाइन में 2000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा खड़े हुए थे.

ऑटो रिक्शावालों ने दी चेतावनी

ऑटो रिक्शा वालों का कहना है कि रोजाना आधे से ज्यादा दिन उन्हें गैस लेने में ही बीत जाता है. कई बार एलपीजी मिल जाती है और कई बार तो बिना गैस के ही खाली हाथ मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है. ऑटो रिक्शा वालों ने चेतावनी दी है कि अगर दो दिनों में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह सीएम ऑफिस का घेराव करने को मजबूर होंगे.

आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद बने का तनाव का असर अब ईधन आपूर्ति पर पड़ता नजर आ रहा है, ईधन के किल्लत की यह तस्वीर राजधानी जयपुर से निकलकर सामने आई है. फिलहाल, ईधन को लेकर सरकारी दावे और जमीनी हकीकत में अंतर साफ दिखाई पड़ रहा है.