जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत

राजस्थान में बड़े सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहे है. जैसलमेर बस अग्निकांड में 20 लोगों की जान चली गई. इसके दो दिन बाद ही गुरुवार (16 अक्टूबर) को बाड़मेर से एक बड़े हादसे की खबर आई है. यहां ट्रेलर से टकराने के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगी, जिसमें चार दोस्तों की जलकर मौत हो गई है जबकि एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया है.

बताया जा रहा है कि चलते वाहन में आग लगने से यह हादसा हुआ है. मामला सिणधरी थाना इलाके में देर रात करीब 2:30 बजे हुआ. ट्रेलर से टक्कर लगते ही स्कॉर्पियो गाड़ी में भीषण आग लग गई. आग इतनी जबरदस्त थी कि किसी को भी निकलने का मौका नहीं मिला.

घर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर थे युवक

गंभीर रूप से जलते हुए युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. बताया जा रहा है कि पांचों दोस्त किसी काम के लिए गए थे और घर वापस आ रहे थे. वे घर से महज 30 किलोमीटर पहले ही थे, जब यह दर्दनाक हादसा हुआ.

मौत का शिकार हुए सभी युवकों की उम्र 22 से 30 साल के बीच है. मरने वालों की पहचान भी हो गई है. मृतकों में मोहन सिंह, शंभू सिंह, पंचाराम देवासी और प्रकाश शामिल हैं.

हादसे के बाद मेगा हाईवे लंबे समय तक रहा बंद

वहां मौजूद लोगों ने बताया कि स्कॉर्पियो के साथ ही ट्रेलर में भी हल्की आग लगी. फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. हादसे के बाद मेगा हाईवे को बंद कर दिया गया था. घंटे भर बाद दोनों वाहनों को किनारे कर ट्रैफिक चालू कराया गया. शवों का पोस्टमार्टम आज बाड़मेर के जिला अस्पताल में होगा. इससे पहले शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं.

