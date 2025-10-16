हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: पहले एयरपोर्ट, स्टेडियम, स्कूल, अस्पताल... और अब कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

Jaipur News: पहले एयरपोर्ट, स्टेडियम, स्कूल, अस्पताल... और अब कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

Jaipur News: जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए कोर्ट को खाली कराकर तलाशी ली. 7 मंजिला इमारत में गहन जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 16 Oct 2025 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की राजधानी जयपुर में बम से उड़ने की धमकियां लगातार मिल रही हैं. जहां एयरपोर्ट, स्टेडियम, अस्पताल, प्राइवेट स्कूलों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं. अब जयपुर के सेशन कोर्ट को भी बुधवार (15 अक्टूबर) की सुबह ईमेल के जरिए ब्लास्ट की धमकी दी गई. 

धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद कोर्ट ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम ने सभी एजेंसियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए.

कोर्ट के रीडर ने तुरंत पुलिस को दी सूचना

ईमेल में लिखा था कि कोर्ट परिसर में बम लगा है. डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने जानकारी दी कि चौथेमेल पर स्थित पॉक्सो कोर्ट को एक ईमेल मिला था, जिसमें लिखा हुआ था कि कोर्ट परिसर में बम रखा गया है. 

ईमेल मिलने के बाद कोर्ट के रीडर ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी. इसके बाद कोर्ट को खाली करवाया गया. अचानक मिली सूचना के बाद कोर्ट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग इधर-उधर भागने लगे. लिफ्ट और सीढ़ियों के माध्यम से लोग नीचे उतरे. 

7 मंजिला बिल्डिंग को मिली थी बम की धमकी

पुलिस और जांच एजेंसियों ने पूरे कोर्ट परिसर में छानबीन शुरू की. हर संदिग्ध वस्तु की गहनता से जांच की गई. हालांकि, पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

जिस बिल्डिंग में बम की सूचना दी गई थी, वह 7 मंजिला है. इसी के चलते तलाशी में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट में मौजूद लोगों को परिसर से दूर रहने के लिए कहा गया है.

साइबर टीम कर रही IP एड्रेस की जांच

कोर्ट परिसर में बम की सूचना मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचीं. पूरे कोर्ट परिसर में जांच शुरू की गई. कैंपस के हर हिस्से की तलाशी ली जा रही है. वहीं, इस घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

धमकी भरा ईमेल जिस आईपी एड्रेस से भेजा गया है, साइबर टीम उसका पता लगाने की भी कोशिश कर रही है क्योंकि इससे पहले भी जयपुर एयरपोर्ट, एसएमएस स्टेडियम सहित कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 16 Oct 2025 08:09 AM (IST)
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
