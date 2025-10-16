राजस्थान की राजधानी जयपुर में बम से उड़ने की धमकियां लगातार मिल रही हैं. जहां एयरपोर्ट, स्टेडियम, अस्पताल, प्राइवेट स्कूलों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं. अब जयपुर के सेशन कोर्ट को भी बुधवार (15 अक्टूबर) की सुबह ईमेल के जरिए ब्लास्ट की धमकी दी गई.

धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद कोर्ट ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम ने सभी एजेंसियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए.

कोर्ट के रीडर ने तुरंत पुलिस को दी सूचना

ईमेल में लिखा था कि कोर्ट परिसर में बम लगा है. डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने जानकारी दी कि चौथेमेल पर स्थित पॉक्सो कोर्ट को एक ईमेल मिला था, जिसमें लिखा हुआ था कि कोर्ट परिसर में बम रखा गया है.

ईमेल मिलने के बाद कोर्ट के रीडर ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी. इसके बाद कोर्ट को खाली करवाया गया. अचानक मिली सूचना के बाद कोर्ट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग इधर-उधर भागने लगे. लिफ्ट और सीढ़ियों के माध्यम से लोग नीचे उतरे.

7 मंजिला बिल्डिंग को मिली थी बम की धमकी

पुलिस और जांच एजेंसियों ने पूरे कोर्ट परिसर में छानबीन शुरू की. हर संदिग्ध वस्तु की गहनता से जांच की गई. हालांकि, पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

जिस बिल्डिंग में बम की सूचना दी गई थी, वह 7 मंजिला है. इसी के चलते तलाशी में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट में मौजूद लोगों को परिसर से दूर रहने के लिए कहा गया है.

साइबर टीम कर रही IP एड्रेस की जांच

कोर्ट परिसर में बम की सूचना मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचीं. पूरे कोर्ट परिसर में जांच शुरू की गई. कैंपस के हर हिस्से की तलाशी ली जा रही है. वहीं, इस घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

धमकी भरा ईमेल जिस आईपी एड्रेस से भेजा गया है, साइबर टीम उसका पता लगाने की भी कोशिश कर रही है क्योंकि इससे पहले भी जयपुर एयरपोर्ट, एसएमएस स्टेडियम सहित कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं.