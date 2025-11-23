राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों अपने तीन दिवसीय प्रवास पर गृह जिले जोधपुर पहुंचे हुए हैं. रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बयान दिया. नगर निगम और निकाय चुनाव को लेकर किए गए परिसीमन पर बीजेपी सरकार पर बोला हमला.

उन्होंने परिसीमन को पूरी तरह मनमर्जी और पक्षपात पूर्ण कार्रवाई बताया. आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए अल्पसंख्यकों के साथ सरकार का रवैया पक्षपात पूर्ण है.

जिला अध्यक्षों को दी बधाई, एकजुट रहने का संदेश

हाल ही में राजस्थान कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है. गहलोत ने सभी नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट रहना ही जीत का रास्ता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता यदि संगठित होकर काम करें, तो आने वाले समय में शानदार परिणाम सामने आएंगे.

परिसीमन पर भजनलाल सरकार को घेरा

अशोक गहलोत ने इस दौरान भजनलाल शर्मा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में हुआ परिसीमन पूरी तरह मनमर्जी और पक्षपातपूर्ण है. गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार जो परिसीमन किया गया है, उसमें साफ दिखाई देता है कि माइनॉरिटी की सीटों को कैसे प्रभावित किया जाए. यह परिसीमन इनकी दादागिरी का उदाहरण है. सरकार ने अपनी मर्जी से पूरा परिसीमन कर दिया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह का खेल जनता के साथ नाइंसाफी है. कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी और सरकार की गलत नीतियों को उजागर करेगी.

कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात

अपने प्रवास के दौरान गहलोत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जोधपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे.

यहां बता दें कि अंता उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जिसके मद्देनजर एक बार फिर जनता ए जुड़कर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं.