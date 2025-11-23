जयपुर में स्कूल संचालिका से फिल्मी में अंदाज लूट, गर्लफ्रेंड को कार समेत छोड़कर भागे बदमाश

जयपुर में बदमाशों से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर हर कोई हैरान है. बदमाशों ने पहले तो एक स्कूल संचालिका से कार लूटी और कार में मौजूद पालतु कुत्ते को भी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस ने शहर में नाकाबंदी की जिससे घबराकर बदमाश कार को छोड़कर जंगल की तरफ भाग. जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो पुलिस की आंखे खुली की खुली रह गई, गाड़ी के अंदर बदमाशों की गर्लफ्रैंड बैठी थी जिसे बदमाश अकेला छोड़कर फरार हो गए.

दरअसल, पूरा मामला जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके का है. जहां पर स्कूल संचालिका और उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर निकलने लगें, तभी बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उनकी कार छीन ली और फरार हो गए. बदमाश शाहपुरा कि ओर निकले और बीच रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी देखकर घबरा गए और कार को बीच हाईवे पर छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए और अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ गए. गिरफ्तार युवती की पहचान नवसीरत कौर के रूप में हुई, जो मुख्य आरोपी लवजीत की गर्लफ्रेंड है.

पुलिस ने कहा- गर्लफ्रेंड ने की थी रेकी

ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश गौतम का कहना है कि नवसीरत बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी है, लेकिन लवजीत और उसके साथी बमन सिंह की आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा बन गई. जांच में पता चला कि वारदात से पहले नवसीरत ने रेकी की थी और कुछ दुरी पर खड़े होकर लूटी गई कार में जाकर बैठी, ताकि फरार होने में मदद मिल सके.

फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस का अभियान जारी

पुलिस के अनुसार, दोनों फरार बदमाश लवजीत और बमन सिंह पंजाब के रहने वाले हैं. उन पर वहां आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. दोनों इंदौर में कार लूटने पहुंचे थे, मगर असफल होने पर जयपुर पहुंचे और यहां वारदात को अंजाम दिया. पुलिस अब दोनों फरार आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है. जयपुर शहर साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द दोनों गिरफ्त में होंगे.

