हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में स्कूल संचालिका से फिल्मी में अंदाज लूट, गर्लफ्रेंड को कार समेत छोड़कर भागे बदमाश

जयपुर में स्कूल संचालिका से फिल्मी में अंदाज लूट, गर्लफ्रेंड को कार समेत छोड़कर भागे बदमाश

Rajasthan News: ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में स्कूल संचालिका से कार लूटने वाले बदमाशों ने पुलिस की नाकाबंदी से घबरा कर गर्लफ्रेंड समेत कार को जंगल में छोड़कर फरार हो गए.

By : मुबारिक खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 23 Nov 2025 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर में बदमाशों से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर हर कोई हैरान है. बदमाशों ने पहले तो एक स्कूल संचालिका से कार लूटी और कार में मौजूद पालतु कुत्ते को भी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस ने शहर में नाकाबंदी की जिससे घबराकर बदमाश कार को छोड़कर जंगल की तरफ भाग. जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो पुलिस की आंखे खुली की खुली रह गई, गाड़ी के अंदर बदमाशों की गर्लफ्रैंड बैठी थी जिसे बदमाश अकेला छोड़कर फरार हो गए.

दरअसल, पूरा मामला जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके का है. जहां पर स्कूल संचालिका और उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर निकलने लगें, तभी बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उनकी कार छीन ली और फरार हो गए. बदमाश शाहपुरा कि ओर निकले और बीच रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी देखकर घबरा गए और कार को बीच हाईवे पर छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए और अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ गए. गिरफ्तार युवती की पहचान नवसीरत कौर के रूप में हुई, जो मुख्य आरोपी लवजीत की गर्लफ्रेंड है. 

पुलिस ने कहा- गर्लफ्रेंड ने की थी रेकी

ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश गौतम का कहना है कि नवसीरत बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी है, लेकिन लवजीत और उसके साथी बमन सिंह की आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा बन गई. जांच में पता चला कि वारदात से पहले नवसीरत ने रेकी की थी और कुछ दुरी पर खड़े होकर लूटी गई कार में जाकर बैठी, ताकि फरार होने में मदद मिल सके.

फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस का अभियान जारी

पुलिस के अनुसार, दोनों फरार बदमाश लवजीत और बमन सिंह पंजाब के रहने वाले हैं. उन पर वहां आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. दोनों इंदौर में कार लूटने पहुंचे थे, मगर असफल होने पर जयपुर पहुंचे और यहां वारदात को अंजाम दिया. पुलिस अब दोनों फरार आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है. जयपुर शहर साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द दोनों गिरफ्त में होंगे.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 23 Nov 2025 01:17 PM (IST)
Jaipur Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
