हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: 'इस सरकार ने हमारे कामों पर रोक लगा दी', अशोक गहलोत का BJP पर हमला

राजस्थान: 'इस सरकार ने हमारे कामों पर रोक लगा दी', अशोक गहलोत का BJP पर हमला

Rajasthan Politics: जोधपुर में अशोक गहलोत ने केंद्र, चुनाव आयोग और राजस्थान सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 24 Nov 2025 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीन दिवसीय प्रवास पर इन दिनों जोधपुर में हैं. रविवार (23 नवंबर) को सर्किट हाउस में आयोजित एक्सप्रेस वार्ता में गहलोत ने कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर जमकर निशाना साधा.

गहलोत ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय जिन योजनाओं और जनहितकारी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही थी, उन्हें बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही या तो धीमा कर दिया या पूरी तरह बंद कर दिया.

उन्होंने कहा की हमारी सरकार में हमने कभी भी पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं को नहीं रोका. लेकिन इस सरकार ने हमारे कामों पर रोक लगा दी है. करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार की गई कई बिल्डिंग वीरान पड़े हैं. यह सरकार का आपराधिक कृत्य है.

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल

गहलोत ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए. उनका कहना था कि राहुल गांधी ने जो तथ्य सामने रखे हैं, उनका चुनाव आयोग कोई स्पष्ट और ठोस जवाब नहीं दे पा रहा है.

उन्होंने कहा 2002 से अब तक कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी. बिहार में 63 लाख मतदाताओं के नाम एक ही बार में काट दिए गए—यह अत्यंत गंभीर विषय है. चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए.

बिहार के 63 लाख वोटरों का मुद्दा उठाया

गहलोत ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यदि बिहार में 63 लाख नाम काटे गए हैं, तो बीजेपी बताए, इनमें कितने ‘घुसपैठिए’ थे? कितनों को गिरफ्तार किया गया? कितनों को देश से बाहर भेजा गया? बीजेपी सिर्फ आरोप लगाती है, लेकिन सबूत कभी नहीं देती.

राजस्थान में SIR को राहुल गांधी के दबाव का परिणाम बताया

गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जारी की गई SIR (Special Summary Revision) की प्रक्रिया कहीं न कहीं राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का ही परिणाम है. उन्होंने कहा कि देशभर में चुनावी सूचियों से जुड़े अनियमितताओं को लेकर जो माहौल बना है, उससे सरकार और आयोग दबाव में हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया कि अगली बार आपकी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमेशा की तरह इस बार नहीं बोला कि मैं ही मुख्यमंत्री बनेगा वरना हमेशा जब भी मीडिया से बात करते थे तो वह कहते थे कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 24 Nov 2025 09:51 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Politics Ashok Gehlot  RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सजी आयोध्या, 22 फीट लंबा-11 फीट चौड़ा ध्वज फराएंगे PM मोदी, बोले- ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा
राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सजी आयोध्या, 22 फीट लंबा-11 फीट चौड़ा ध्वज फराएंगे PM मोदी, बोले- ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
Advertisement

वीडियोज

Dharmendra Death News, Bollywood Legend के वो किससे जो हैं अनोखे! | Dharmendra Ji Passes Away
Dharmendra Ji के दिल में मां ने जगाया देशप्रेम, Independence का किया He-Man ने जिक्र
Actor Dharmendra Passes Away: मां की दुआ ने क्लर्क को बनाया 'हीमैन'! | Sunny Deol
Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में ध्वजारोहण बंगाल में बाबरी पर रण! Bengal SIR | ABP News
Dharmendra Ji Passes Away At 89, Bollywood ने खो दिया चमकता हुआ सितारा | Dharmendra Death News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सजी आयोध्या, 22 फीट लंबा-11 फीट चौड़ा ध्वज फराएंगे PM मोदी, बोले- ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा
राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सजी आयोध्या, 22 फीट लंबा-11 फीट चौड़ा ध्वज फराएंगे PM मोदी, बोले- ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
ट्रेंडिंग
Muskan Rastogi: मां बनी नीले ड्रम वाली मुस्कान, अस्पताल में बेटी को दिया जन्म, यूजर्स पूछने लगे- बच्ची का बाप कौन?
मां बनी नीले ड्रम वाली मुस्कान, अस्पताल में बेटी को दिया जन्म, यूजर्स पूछने लगे- बच्ची का बाप कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Dharmendra Favorite Liquor: किस ब्रांड की शराब सबसे ज्यादा पीते थे धर्मेंद्र? खुद ही किया था इसका खुलासा
किस ब्रांड की शराब सबसे ज्यादा पीते थे धर्मेंद्र? खुद ही किया था इसका खुलासा
ट्रेंडिंग
2000 फीट की ऊंचाई पर फोटो खींच रहा था फोटोग्राफर, हवा ने लहरों की तरह उड़ा दी चेहरे की स्किन, देखें वीडियो
2000 फीट की ऊंचाई पर फोटो खींच रहा था फोटोग्राफर, हवा ने लहरों की तरह उड़ा दी चेहरे की स्किन, देखें वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget