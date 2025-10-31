'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव के मद्देनज़र एनडीए द्वारा जारी घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है. इस दौरान उन्होंने एनडीए पर कई आरोप लगाए हैं. शुक्रवार (31 अक्टूबर) को पटना में कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए गहलोत ने सिर्फ 26 सेकंड में घोषणापत्र जारी किए जाने एवं भाजपा नेताओं द्वारा मीडिया के सवालों से बचकर भागने का आरोप लगाया.

एनडीए के घोषणा पत्र पर क्या बोले अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने एनडीए गठबंधन के घोषणा पत्र पर कहा, ' आज NDA ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन सिर्फ 26 सेकंड में उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दिया. मीडिया के साथियों ने कहा- यह हमारे जीवन की सबसे जल्दी खत्म होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी.'

उन्होंने आगे कहा कि, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कभी मीडिया से मिलते नहीं हैं और अब घोषणा पत्र लॉन्च से BJP के नेता भाग गए. ये दिखाता है कि BJP को लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और ये खतरनाक संकेत हैं.'

नीतीश सरकार से की रिपोर्ट कार्ड की मांग

प्रेस वार्ता के दौरान गहलोत ने नीतीश कुमार की सरकार से रिपोर्ट कार्ड देने की मांग की और कहा कि ' आप अपना पहले रिपोर्ट कार्ड दो, आज के मैनिफेस्टो में सभी उम्मीद करते थे कि आप शुरुआत ही ऐसे करोगे कि आज तक वादे हमने किए हैं बीस साल में उसका रिपोर्ट कार्ड ये है, जिससे जनता को विश्वास हो जाए आप जो कहते हो वो करते हो आपकी क्रेडिबिलिटी जम जाए वो नहीं किया इन्होंने और झूठे वादे और कर लिए.'

वरिष्ठ पर्यवेक्षक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके पुराने वादों, बिहार के लिए पैकेज, चीनी मिल की याद दिलाई एवं उनसे तथा अन्य एनडीए नेताओं से सवाल जवाब किए. उन्होंने कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था बिहार को हम सवा लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं. उन्हें इसका हिसाब देना चाहिए.'

गहलोत ने कहा, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर एक और निशाना साधते हुए पूछा, 'जो गन्ना मिल लगाएंगे शक्कर-शुगर बनेगी और मैं उससे चाय पियूंगा यहां आ कर, वो चाय आज तक पी क्या उन्होंने ?'