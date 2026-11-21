राजस्थान में पंचायत चुनाव परिणामों में कांग्रेस को बड़ी सफलता के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने इसे बीजेपी के भ्रष्टाचार पर जनता का प्रहार कहा है.

चुनाव परिणामों के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बोले, " "तीन साल पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का 'गुजरात मॉडल' लागू किया गया था, और एक पर्ची के जरिए बिना किसी अनुभव वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया. उस समय भी लोग हैरान थे और कह रहे थे कि हमने तो भजन लाल को वोट नहीं दिया था, लेकिन हमने कहा, 'ठीक है, यह लोकतंत्र है, जिस पार्टी के पास बहुमत है, वह किसी को भी मुख्यमंत्री चुन सकती है."

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वादों से मुकरने का आरोप

गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए कहा, "हम तीन साल से लगातार मुख्यमंत्री जी से कह रहे थे कि 'मुख्यमंत्री जी, आपने चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता से जो वादे किए थे, और आपके नेताओं व प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे, उन पर आपको काम करना चाहिए. लेकिन उन्हें तो बस भाषण देना ही आता था."

पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत

राजस्थान के पंचायत चुनाव के नतीजों कांग्रेस को 37 जिलों में जिला परिषद चुनाव में 1271 सीटों में से 794 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी को महज 357 सीटें ही प्राप्त हुई हैं. कांग्रेस ने 23 जिला परिषदों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. जबकि बीजेपी को सिर्फ पांच जिलों में बहुमत मिला है. आठ जिलों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. इनमें चार जिलों में कांग्रेस बीजेपी से आगे रही, जबकि दो जिलों में दोनों पार्टियों की सीटें बराबर रहीं. दो अन्य जिलों में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलीं, लेकिन वह बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी.

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