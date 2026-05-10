हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAjmer News: ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सुरक्षा सेंध, बड़ी देग के अंदर कूदा शख्स, खादिम से हाथापाई

Ajmer News: ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सुरक्षा सेंध, बड़ी देग के अंदर कूदा शख्स, खादिम से हाथापाई

Ajmer News In Hindi: पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से जायरीनों में हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 May 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सुरक्षा सेंध की घटना सामने आई है. शनिवार (9 मई) को एक अज्ञात शख्त बड़ी देग में कूद गया. इस दौरान खादिम के साथ जमकर हाथापाई हुई है. शनिवार को ​आस्था के केंद्र में जमकर हंगामा हंगामा देखने को मिला. इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

युवक द्वारा देग से पैसे बटोरने की कोशिश की गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से जायरीनों में हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अचानक हुई वारदात ने दरगाह की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. ​

'सचिन पायलट आज भी BJP के संपर्क में...', हनुमान बेनीवाल बोले- CM बनना उनकी किस्मत में नहीं

दरगाह की सुरक्षा में बड़ी चूक ​

अजमेर स्थित ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शनिवार दोपहर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई. एक अज्ञात व्यक्ति अचानक ऐतिहासिक 'बड़ी देग' के अंदर कूद गया और वहां चढ़ावे के रूप में आए रुपयों को बटोरने लगा. व्यक्ति को रोकने के लिए एक खादिम भी देग में कूद गया, जिसके बाद दोनों के बीच देग के अंदर ही मारपीट शुरू हो गई. ​

इस घटना को देख परिसर में मौजूद जायरीनों के बीच अफरा-तफरी मच गई. ​मौके पर मौजूद कर्मियों और लोगों के बीच-बचाव के बाद आरोपी को पकड़कर दरगाह थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है. ​पुलिस फिलहाल आरोपी की पहचान करने और उसके मानसिक स्वास्थ्य व मंशा की जांच कर रही है. 

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

यह सारा घटनाक्रम दरगाह परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें अज्ञात व्यक्ति और खादिम के बीच मारपीट साफ दिखाई दे रही है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस युवक के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की भी पड़ताल कर रही है. इस घटना ने अति-संवेदनशील दरगाह परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं.

उदयपुर में दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारने पर BSP का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

Input By : हितेश कुमार
Published at : 10 May 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Ajmer News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
उदयपुर में दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारने पर BSP का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
उदयपुर में दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारने पर BSP का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
राजस्थान
'सचिन पायलट आज भी BJP के संपर्क में...', हनुमान बेनीवाल बोले- CM बनना उनकी किस्मत में नहीं
'सचिन पायलट आज भी BJP के संपर्क में...', हनुमान बेनीवाल बोले- CM बनना उनकी किस्मत में नहीं
राजस्थान
कोटा: सरकारी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का सस्पेंस बरकरार, एयर एंबुलेंस से जयपुर शिफ्ट करने की तैयारी
कोटा: सरकारी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का सस्पेंस बरकरार, एयर एंबुलेंस से जयपुर शिफ्ट करने की तैयारी
राजस्थान
राजस्थान: भीलवाड़ा में वीरू बना युवक...पानी की टंकी पर चढ़ा, ढाई घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा
राजस्थान: भीलवाड़ा में वीरू बना युवक...पानी की टंकी पर चढ़ा, ढाई घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: 'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
जम्मू और कश्मीर
बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले- 'कांग्रेस की राजनीति लटकाना, अटकाना और मटकाना वाली रही'
बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले- 'कांग्रेस की राजनीति लटकाना, अटकाना और मटकाना वाली रही'
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले Top-5 गेंदबाज, एक ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर
IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले Top-5 गेंदबाज, एक ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
यूटिलिटी
WFH Jobs News: 62 लाख वाले की गूगल जॉब, 36 लाख वाले शख्स का है वर्क फ्रॉम होम, दोनों में से कौन करता है ज्यादा बचत?
62 लाख वाले की गूगल जॉब, 36 लाख वाले शख्स का है वर्क फ्रॉम होम, दोनों में से कौन करता है ज्यादा बचत?
हेल्थ
Hantavirus: नॉर्मल बुखार को मेडिकल इमरजेंसी बना सकता है हंतावायरस, रूह कंपा देगी डॉक्टर की यह चेतावनी
नॉर्मल बुखार को मेडिकल इमरजेंसी बना सकता है हंतावायरस, रूह कंपा देगी डॉक्टर की यह चेतावनी
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget