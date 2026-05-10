अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सुरक्षा सेंध की घटना सामने आई है. शनिवार (9 मई) को एक अज्ञात शख्त बड़ी देग में कूद गया. इस दौरान खादिम के साथ जमकर हाथापाई हुई है. शनिवार को ​आस्था के केंद्र में जमकर हंगामा हंगामा देखने को मिला. इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

युवक द्वारा देग से पैसे बटोरने की कोशिश की गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से जायरीनों में हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अचानक हुई वारदात ने दरगाह की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. ​

'सचिन पायलट आज भी BJP के संपर्क में...', हनुमान बेनीवाल बोले- CM बनना उनकी किस्मत में नहीं

दरगाह की सुरक्षा में बड़ी चूक ​

अजमेर स्थित ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शनिवार दोपहर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई. एक अज्ञात व्यक्ति अचानक ऐतिहासिक 'बड़ी देग' के अंदर कूद गया और वहां चढ़ावे के रूप में आए रुपयों को बटोरने लगा. व्यक्ति को रोकने के लिए एक खादिम भी देग में कूद गया, जिसके बाद दोनों के बीच देग के अंदर ही मारपीट शुरू हो गई. ​

इस घटना को देख परिसर में मौजूद जायरीनों के बीच अफरा-तफरी मच गई. ​मौके पर मौजूद कर्मियों और लोगों के बीच-बचाव के बाद आरोपी को पकड़कर दरगाह थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है. ​पुलिस फिलहाल आरोपी की पहचान करने और उसके मानसिक स्वास्थ्य व मंशा की जांच कर रही है.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

यह सारा घटनाक्रम दरगाह परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें अज्ञात व्यक्ति और खादिम के बीच मारपीट साफ दिखाई दे रही है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस युवक के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की भी पड़ताल कर रही है. इस घटना ने अति-संवेदनशील दरगाह परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं.

उदयपुर में दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारने पर BSP का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन