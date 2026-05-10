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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता, डॉक्टर की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान: प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता, डॉक्टर की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh Murder Case: प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में शादी समारोह में हुए विवाद के बाद डॉक्टर को नाले में पटक कर मारा गया था. इसके बाद लाश को कुएं में फेंका था. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 May 2026 08:42 PM (IST)
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प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए डॉ. मोहित मसार की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने महज कुछ दिनों में तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और गहन अनुसंधान के आधार पर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया.

जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र सिंह जोधा के मार्गदर्शन और पुलिस उप अधीक्षक वृत्त पीपलखूंट सुनिल कुमार जाखड़ के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने घटना का खुलासा लिया. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी पर लेकर गहनता से अनुसंधान किया जाएगा.

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शादी में शामिल हुए थे डॉक्टर मोहित मसार

घटनाक्रम के अनुसार 15 अप्रैल को बोरी पी गांव में डॉ. सेवालाल के शादी समारोह और नोत कार्यक्रम में मृतक डॉ. मोहित मसार भी शामिल हुए थे. समारोह के बाद वह घर नहीं लौटे, जिस पर 18 अप्रैल को परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई. अगले दिन गांव के एक कुएं में अर्धनग्न अवस्था में एक शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव की पहचान डॉ. मोहित मसार के रूप में हुई.

पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सुपुर्द किया. इसके बाद घटनास्थल के कुएं का पानी खाली करवाने पर मृतक का लोअर, पर्स और मोबाइल बरामद हुआ, जिससे मामले ने हत्या की दिशा पकड़ ली.

शराब पार्टी में हुआ था विवाद

जांच में सामने आया कि शादी समारोह के दौरान शराब पार्टी में मृतक और आरोपी नितेश के बीच गाली-गलौज और विवाद हुआ था. थोड़ी देर बाद बाड़ कूदने को लेकर डॉक्टर मोहित और आरोपी नितेश के बीच फिर से कहासुनी हो गई.

कुछ समय बाद में जब डॉक्टर मोहित समारोह से निकला तो आरोपी नितेश और उसका साथी कैलाश उसके पीछे गए. भागने के दौरान मोहित खेत की लोहे की जाली में उलझकर गिर गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की. मारपीट के दौरान घायल डॉ. मोहित की मौत हो गई.

इसके बाद दोनों आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को पास के बिना मुंडेर वाले कुएं में फेंक दिया और मृतक के कपड़े भी उसी कुएं में डाल दिए. वारदात के बाद आरोपी वापस अपने साथियों के पास लौटकर शराब पीने लगे, ताकि किसी को शक न हो.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

तकनीकी साक्ष्य, संदिग्धों की निगरानी और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी नितेश मीणा पुत्र देवेंद्र (19) और कैलाश डामोर पुत्र अशोक (20) निवासी बोरी पी थाना पीपलखूंट को गिरफ्तार कर लिया. दोनों से पूछताछ में हत्या की पूरी कहानी सामने आई. पुलिस अब मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

पुलिस उपाधीक्षक सुनिल कुमार जाखड़, थानाधिकारी छबीलाल, साईबर सेल उप निरीक्षक प्रताप सिंह, एएसआई देवीलाल, आशीष कुमार, दिनेश कुमार, राकेश कुमार, कांस्टेबल रमेश चन्द्र, पंकज, अनोप, केसरीमल और माधवलाल की इस पूरे खुलासे में अहम भूमिका रही.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 10 May 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Pratapgarh News RAJASTHAN NEWS
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