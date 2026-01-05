जयपुर में पहली बार Army Day का आयोजन, राजनाथ सिंह होंगे शामिल, परेड के चलते रूट डायवर्ट
Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर में पहली बार 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे का आयोजन किया जा रहा है. इससे पहले 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अलग-अलग कार्यक्रम भी किए जाएंगे.
राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहली बार आर्मी डे का आयोजन किया जा रहा है. ऐसा पहली बार है कि जब सैन्य छावनी से बाहर इस तरह का आयोजन हो रहा हो. वहीं मुख्य तौर पर 15 जनवरी को आर्मी डे परेड का आयोजन भी होगा. इससे पहले 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अलग-अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिनमें आम लोग भी 9,11 और 13 जनवरी को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक आर्मी डे परेड की रिहर्सल देख सकेंगे.
कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास नें कार्यक्रम स्थल का दौरा किया. इस दौरान उनके साथ स्थानीय प्रशासन के सैन्य अधिकारी भी थे. जयपुर में आयोजित होने वाली सैन्य परेड रिहर्सल और मुख्य आयोजन में करीब डेढ़ लाख लोग शामिल होने की संभावना बताई जा रही है. वहीं आर्मी डे परेड की तैयारियों को लेकर 1 जनवरी 2026 से महल रोड पर प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है. प्रैक्टिस के चलते NRI चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल जगतपुरा तक ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा.
परेड के चलते ये रहेगा डायवर्जन रूट
आर्मी डे परेड की प्रैक्टिस के चलते खाटू श्याम सर्किल से एनआरआई चौराहा और अक्षय पात्र की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात एनआरआई चौराहा से डायवर्ट कर हल्दीघाटी मार्ग और VIT रोड पर संचालित होंगे.
वहीं विधाणी चौराहा की तरफ से बॉम्बे हॉस्पिटल और अक्षय पात्र की ओर जाने वाला सामान्य यातायात बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा से डायवर्ट कर केन्द्रीय विहार मार्ग पर संचालित होगा. यातायात का अत्यधिक दबाव होने पर विधाणी चौराहा की तरफ से बॉम्बे हॉस्पिटल जाने वाला सामान्य यातायात विधाणी चौराहे से डायवर्ट कर महात्मा गांधी रोड की ओर भेजा जाएगा.
छोटे रास्तों पर यातायात नहीं हो सकेंगे प्रवेश
राणा सांगा मार्ग से अक्षय पात्र चौराहा और महल रोड की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को द्वारकापुरा सर्किल और गौतम बुद्ध सर्किल से डायवर्ट कर समानांतर मार्गों पर संचालित किया जाएगा. वहीं गोनेर मार्ग से अक्षय पात्र चौराहा और महल रोड की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को डी-मार्ट सर्किल से डायवर्ट कर समानांतर मार्गों पर संचालित होगा.
जिसके बाद एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक महल रोड पर खुलने वाले आवासीय कॉलोनियों के गेट और छोटे रास्तों से किसी भी प्रकार का यातायात प्रवेश नहीं हो सकेगा.
राजनाथ सिंह आर्मी डे परेड में होंगे शामिल
इस आर्मी डे परेड में शामिल होने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचेंगे. आर्मी डे परेड में लड़ाकू विमानों और हेलिकॉप्टरों की फ्लाई पोस्ट, मिसाइल,ड्रोन तकनीकी,सैन्य टुकड़ियों का मार्च और आधुनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा.
आर्मी डे परेड कार्यक्रम में फस्ट-डे कवर का विमोचन किया जाएगा, साथ ही देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों के परिवारजनों का सम्मान समारोह भी होगा. इसी के साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL