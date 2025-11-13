अंता विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट LIVE कब कैसे और कहां देखें? एक क्लिक में मिलेगी जानकारी

राजस्थान की बारां जनपद की आदिवासी बाहुल्य सीट अंता पर 11 नवम्बर को हुए उपचुनाव के नतीजे 14 नवम्बर शुक्रवार सुबह से आने शुरू होंगे. अंता सीट पर 80% रिकॉर्ड मतदान हुआ है और यहां बेहद दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था. अब कौन बाजी मारेगा उसका चेहरा शुक्रवार दोपहर तक साफ़ होगा.

सतारूढ़ भाजपा से मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच सीधी लड़ाई है. जबकि मैदान में कुल 15 उम्मीदवार हैं.

नतीजे कब और कैसे आएंगे?

14 नवंबर शुक्रवार सुबह आठ बजे से रुझान आने शुरू होंगे और दोपहर तक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है. यहां कुल 2.28 लाख मतदाताओं में से 80 प्रतिशत से अधिक पोलिंग हुई है. महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा.

एग्जिट पोल में बीजेपी आगे

हालांकि एग्जिट पोल में यहां बीजेपी को बढ़त दी गयी है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय ही रहने की उम्मीद है. बिहार चुनाव के साथ ही अंता में उपचुनाव हुआ है.

आदिवासी बाहुल्य सीट

बता दें कि अंता विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल्य है. इसके अलावा यहां माली, मीणा, और गुर्जर वोट भी निर्णायक हैं. बीजेपी ने यहां से मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया , वे बारां पंचायत समिति के प्रधान हैं और मलाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़. जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया इदान में उतारा है. भाया की इलाके में अच्छी खासी पकड़ है. वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भी खासा जोरदार लादे हैं,उन्हें मीणा समुदाय का समर्थन मिलना बताया जा रहा है.

कुल मिलकर तीनों ही उम्मीदवार कांटे की टक्कर में हैं. नतीजे दोपहर तक साफ़ होने की उम्मीद है. इसलिए अंता के लोग चुनाव नतीजों के लिए ECI की वेबसाइट या फिर एबीपी न्यूज़ के साथ बनें रहें.