Jodhpur News: जोधपुर में अंतिम यात्रा पर टूटा मधुमक्खियों ने बोला हमला, करीब 100 लोग घायल
Rajasthan News: जोधपुर में अंतिम यात्रा पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए लोग दौड़ते-भागते नजर आए. मधुमक्खियों के हमले में करीब 100 लोग घायल हुए हैं.
जोधपुर जिले के पीपाड़ सिटी क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक और अजीबोगरीब घटना ने सभी को हिला दिया. यहां एक बुजुर्ग महिला अणदी देवी के अंतिम संस्कार के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. देखते ही देखते अंतिम संस्कार का मातम का माहौल अफरा-तफरी में बदल गया और चारों तरफ लोगों की चीख-पुकार मच गई.
जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात अणदी देवी का निधन हो गया था. बुधवार दोपहर परिजन और मोहल्लेवासी उनकी अंतिम यात्रा निकालकर श्मशान ले जा रहे थे. यात्रा में करीब 200 लोग शामिल थे. शव यात्रा बीच रास्ते में पहुंची, तभी अचानक पास के पेड़ पर बने मधुमक्खियों के छत्ते से झुंड निकलकर भीड़ पर टूट पड़ा.
मधुमक्खियों के हमले में करीब 100 लोग घायल
मधुमक्खियों के हमले में कुछ ही पलों में स्थिति बेकाबू हो गई. मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए लोग भाग-दौड़ और चीख-पुकार मचाते हुए इधर-उधर भागने लगे. कई लोग गिर पड़े, जबकि कुछ ने कपड़ों से चेहरा ढंककर खुद को बचाने की कोशिश की. मधुमक्खियों के हमले में करीब 100 लोग घायल हो गए. जबकि इनमें से आधा दर्जन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है. बाकी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.
मधुमक्खियों को भगाने के लिए किया गया धुंआ
स्थानीय लोगों के अनुसार, यह दृश्य बेहद भयावह था — मातम में शामिल लोग अचानक दर्द और डर से चीखने लगे. आसपास के लोगों ने जैसे-तैसे उन्हें बचाने की कोशिश की और मधुमक्खियों को भगाने के लिए धुआं किया गया. गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है. हालांकि, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक मधुमक्खियों का छत्ता हटाया नहीं जाता, उस क्षेत्र में जाने से बचें.
