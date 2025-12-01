राजस्थान की हवामहल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मस्जिद की अजान की आवाज को लेकर पुलिस अधिकारी को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सर ये आवाज के लिए रोज फोन आ रहा है. मस्जिद वाली आवाज तेज होती जा रही है, वहां पर अलग अलग टाइम पर मीटर से चेक करवा लो और डिपार्टमेंट वालों को भेज दो. इस पर विधायक अमीन कागजी ने पलटवार किया है.

हवामहल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा, ''अब एक ही बात के लिए बार बार कहें तो अच्छा नहीं लगता है.'' ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो ब्रह्मपुरी थाने का है.

बालमुकुंद आचार्य स्थानीय समस्याओं को लेकर पहुंचे थे थाने

दरअसल, विधायक बालमुकुंद आचार्य शादियों के सीजन में सड़क पर लगने वाले ट्रैफिक और स्थानीय समस्याओं को लेकर थाने पहुंचे थे. इस दौरान पुलिस अधिकारी को वे समस्या बता रहे थे, तभी उन्होंने मस्जिद के स्पीकर से तेज आवाज आने की बात रखी.

उन्होंने कहा, ''स्पीकर तेज होते जा रहे हैं.'' इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने पहले भी समझाया है. जवाब में विधायक बोले, ''मीटर से चेक करवाओ, डिपार्टमेंट वालों को भेजो, एक ही बात के लिए बार बार कहना सही नहीं लगता.''

अमीन कागजी का बालमुकुंद आचार्य पर निशाना

इस वीडियो के सामने आने के बाद विधायक अमीन कागजी ने बालमुकुंद आचार्य पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ''एक जनप्रतिनिधि क्षेत्र के विकास की बात करता है. आम जन को कैसे राहत मिल सके, उसकी बात करता है लेकिन बालमुकुंद आचार्य को आम जनता से कोई मतलब नहीं है. वे केवल हिंदू-मुस्लिम का राग अलापते हैं.''

बालमुकुंद आचार्य ने रविवार (30 नवंबर) को क्षेत्र का औचक निरीक्षण करते हुए हवामहल विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था. उन्होंने अवैध गतिविधियों और शराब दुकानों पर अनधिकृत बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की समीक्षा की थी.