हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजान की आवाज पर बालमुकुंद आचार्य ने फिर जताई नाराजगी, विधायक अमीन कागजी बोले- 'BJP MLA को केवल...'

अजान की आवाज पर बालमुकुंद आचार्य ने फिर जताई नाराजगी, विधायक अमीन कागजी बोले- 'BJP MLA को केवल...'

Balmukund Acharya News: हवामहल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य शादियों के सीजन में सड़क पर लगने वाले ट्रैफिक जाम और स्थानीय समस्याओं को लेकर थाने पहुंचे थे.

By : मुबारिक खान | Updated at : 01 Dec 2025 11:18 AM (IST)
राजस्थान की हवामहल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मस्जिद की अजान की आवाज को लेकर पुलिस अधिकारी को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सर ये आवाज के लिए रोज फोन आ रहा है. मस्जिद वाली आवाज तेज होती जा रही है, वहां पर अलग अलग टाइम पर मीटर से चेक करवा लो और डिपार्टमेंट वालों को भेज दो. इस पर विधायक अमीन कागजी ने पलटवार किया है.

हवामहल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा, ''अब एक ही बात के लिए बार बार कहें तो अच्छा नहीं लगता है.'' ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो ब्रह्मपुरी थाने का है.

बालमुकुंद आचार्य स्थानीय समस्याओं को लेकर पहुंचे थे थाने

दरअसल, विधायक बालमुकुंद आचार्य शादियों के सीजन में सड़क पर लगने वाले ट्रैफिक और स्थानीय समस्याओं को लेकर थाने पहुंचे थे. इस दौरान पुलिस अधिकारी को वे समस्या बता रहे थे, तभी उन्होंने मस्जिद के स्पीकर से तेज आवाज आने की बात रखी.

उन्होंने कहा, ''स्पीकर तेज होते जा रहे हैं.'' इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने पहले भी समझाया है. जवाब में विधायक बोले, ''मीटर से चेक करवाओ, डिपार्टमेंट वालों को भेजो, एक ही बात के लिए बार बार कहना सही नहीं लगता.''

अमीन कागजी का बालमुकुंद आचार्य पर निशाना

इस वीडियो के सामने आने के बाद विधायक अमीन कागजी ने बालमुकुंद आचार्य पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ''एक जनप्रतिनिधि क्षेत्र के विकास की बात करता है. आम जन को कैसे राहत मिल सके, उसकी बात करता है लेकिन बालमुकुंद आचार्य को आम जनता से कोई मतलब नहीं है. वे केवल हिंदू-मुस्लिम का राग अलापते हैं.''

बालमुकुंद आचार्य ने रविवार (30 नवंबर) को क्षेत्र का औचक निरीक्षण करते हुए हवामहल विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था. उन्होंने अवैध गतिविधियों और शराब दुकानों पर अनधिकृत बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की समीक्षा की थी.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 01 Dec 2025 11:18 AM (IST)
Tags :
BJP Balmukund Acharya RAJASTHAN NEWS
