राजस्थान में एक और BLO की मौत, SIR का काम करते हुए जमीन पर गिरे, परिवार बोला- दबाव में थे

राजस्थान में एसआईआर के बीच एक और बीएलओ की मौत हो गई है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) काम में लगे 42 वर्षीय बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) की अपने घर पर अचानक गिरकर मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि अनुज गर्ग शनिवार (29 नवंबर) की देर रात मतदाता डेटा अपलोड करते समय बेहोश हो गए. उनके परिवार ने आरोप लगाया कि वह अत्यधिक दबाव में काम कर रहे थे. अनुज धौलपुर शहर के गौशाला सेक्टर में बीएलओ के पद पर तैनात थे.

#WATCH | Dholpur, Rajasthan: Brother of the deceased, Anupam Garg, says, "He was a government teacher and also held the position of a BLO. He worked from 5 a.m. to 1 a.m. This resulted in mental stress and death. He suffered chest pain around 1 a.m. and died..." https://t.co/gWp9xRwM0X pic.twitter.com/b1xkI6UBVO — ANI (@ANI) November 30, 2025

काम करते हुए जमीन पर गिरे

पुलिस ने बताया कि प्रताप विहार कॉलोनी स्थित अपने घर में चाय मांगने के कुछ ही मिनट बाद वह जमीन पर गिर पड़े. अनुज की बहन वंदना गर्ग ने बताया कि अनुज काम के बोझ के कारण हर रात देर तक काम करते थे. उन्होंने कहा, 'उस रात भी वह मतदाता फ़ॉर्म अपलोड कर रहे थे. उन्होंने चाय मांगी, लेकिन पीने से पहले ही वह बेहोश हो गए.'

बारां में थे टीचर

वंदना ने बताया कि परिवार अनुज को जिला अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. रविवार सुबह निहालगंज पुलिस और जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. समरवीर सिंह बयान दर्ज करने के लिए अनुज के घर गए. बाद में पोस्टमॉर्टम किया गया. अनुज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारां में शिक्षक थे और 2012 में सेवा में शामिल हुए थे.

'सुबह 5 बजे से 1 बजे तक काम कर रहे थे'

वहीं मृतक के भाई अनुपम गर्ग ने कहा, "वह सरकारी टीचर थे और बीएलओ के पद पर भी थे. वह सुबह 5 बजे से 1 बजे तक काम करते थे. इस वजह से उन्हें मानसिक तनाव हुआ और उनकी मौत हो गई. रात करीब 1 बजे उन्हें सीने में दर्द हुआ और उनकी मौत हो गई."